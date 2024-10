Nuovo MacBook Pro di Apple, con chip serie M4 e Apple Intelligence

Apple ha presentato il nuovo MacBook Pro, con la potenza dei chip della serie M4 - M4, M4 Pro e M4 Max - in grado di garantire prestazioni molto più veloci e funzionalità migliorate.

Realizzati usando la tecnologia a 3 nanometri di seconda generazione, i chip M4 sono la serie di chip più avanzati per un personal computer. La serie M4 è caratterizzata da fenomenali prestazioni CPU single‑thread con i core CPU più veloci al mondo,2 oltre a incredibili prestazioni CPU multi‑thread per i carichi di lavoro più impegnativi. Insieme agli acceleratori di machine learning presenti nella CPU, alla GPU avanzata, e ad un Neural Engine più veloce ed efficiente, il chip Apple è creato appositamente per garantire prestazioni AI al top.

Dotato di una CPU 10-core più potente, con quattro performance core e sei efficiency core, e di una GPU 10-core più veloce, con l’architettura grafica più avanzata che Apple abbia mai realizzato, il nuovo MacBook Pro ha di base 16GB di memoria unificata più rapida, estendibile fino a 32GB, oltre a 120 GBps di banda di memoria. Grazie al chip M4, MacBook Pro è fino a 1,8 volte più veloce rispetto a MacBook Pro 13" con M1 in attività quali l’editing di foto da gigapixel, e anche i flussi di lavoro più impegnativi, come il rendering di scene complesse in Blender, sono fino a 3,4 volte più veloci.

Elaborazione delle immagini in Affinity Photo fino a 7 volte più veloce rispetto a MacBook Pro 13" con Core i7, e fino a 1,8 volte più veloce rispetto a MacBook Pro 13" con M1.

Rendering 3D in Blender fino a 10,9 volte più veloce rispetto a MacBook Pro 13" con Core i7, e fino a 3,4 volte più veloce rispetto a MacBook Pro 13" con M1.

Rilevamento modifiche scena in Adobe Premiere Pro fino a 9,8 volte più veloce rispetto a MacBook Pro 13" con Core i7, e fino a 1,7 volte più veloce rispetto a MacBook Pro 13" con M1.

l nuovo MacBook Pro introduce poi un nuovo display con nano-texture opzionale, che riduce drasticamente i riflessi, evitando fastidi e distrazioni. In condizioni di luminosità intensa, il nuovo MacBook Pro è ora in grado di mostrare contenuti SDR con una luminosità che può raggiungere i 1.000 nit, continuando a garantire fino a 1.600 nit di luminosità di picco per i contenuti HDR. Tutte queste caratteristiche consentono un’esperienza d'uso senza precedenti per chi lavora all’aperto.







MacBook Pro ha una nuova videocamera 12MP Center Stage che offre una qualità video superiore anche quando l’illuminazione non è ottimale. Con Inquadratura automatica, che mantiene l’utente sempre al centro dello schermo anche quando si muove, le videochiamate sono ancora più coinvolgenti. La nuova videocamera supporta anche la funzione Panoramica Scrivania, che aggiunge una dimensione inedita alle videochiamate.

I modelli di MacBook Pro con chip M4 Pro e M4 Max sono dotati di porte Thunderbolt 5 che offrono oltre il doppio della velocità di trasferimento dati (fino a 120 Gbps), permettendo di collegare unità di archiviazione e chassis di espansione veloci, oltre a potenti soluzioni di docking e hub. Così, chi produce musica su Mac, ad esempio, può allestire un intero studio semplicemente collegando un cavo. Tutti i modelli di MacBook Pro hanno una porta HDMI che supporta risoluzioni fino a 8K, uno slot SDXC, una porta MagSafe 3 per la ricarica e un jack cuffie, e si connettono alle reti Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Apple Intelligence inaugura poi una nuova era per Mac, portando l’intelligenza personale sul personal computer. Combinando potenti modelli generativi con protezioni per la privacy all’avanguardia, Apple Intelligence sfrutta la potenza del chip Apple e del Neural Engine per offrire agli utenti nuovi modi di lavorare, comunicare ed esprimersi su Mac. È disponibile in inglese americano con macOS Sequoia 15.1.

Il nuovo MacBook Pro può essere ordinato a partire da oggi, 30 ottobre, su apple.com/it/store e sull’app Apple Store in 28 Paesi e territori, inclusi gli Stati Uniti. Le consegne inizieranno venerdì 8 novembre, quando sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

MacBook Pro 14" con M4 parte da €1.949 e da €1.829 per il settore Education; MacBook Pro 14" con M4 Pro parte da €2.499 e da €2.329 per il settore Education; e MacBook Pro 16" parte da €2.999 e da €2.769 per il settore Education. Tutti i modelli sono disponibili nei colori nero siderale e argento.

Ulteriori specifiche tecniche, incluso il display con nano-texture e le varie opzioni di configurazione, sono disponibili sul sito apple.com/it/mac.

MacBook Air con M2 e M3 arriva con 16GB di memoria unificata nel modello base ed è disponibile nei colori mezzanotte, galassia, argento e grigio siderale a partire da €1.249 e da €1.129 per il settore Education.

Nuovi accessori con USB-C - fra cui Magic Keyboard (€119 ), Magic Keyboard con Touch ID (€169), Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico (€199), Magic Trackpad (€139), Magic Mouse (€85), e cavo Thunderbolt 5 (€79) - sono disponibili su apple.com/store.

Apple Intelligence è disponibile come aggiornamento software gratuito sui modelli di Mac con chip M1 e successivi, ed è accessibile nella maggior parte delle regioni a livello mondiale impostando Siri e la lingua del dispositivo su inglese americano. Il primo set di funzioni è disponibile in versione beta con macOS Sequoia 15.1; altre funzioni saranno disponibili nei mesi successivi.





Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti: