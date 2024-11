Infobip e Oracle collaborano per creare un'integrazione tra omnichannel e chatbot

Infobip e Oracle stanno collaborando per integrare la piattaforma di chatbot-building intelligenti e le soluzioni omnichannel di Infobip con Oracle Fusion Cloud Responsys Campaign Management. L'integrazione consente alle aziende e ai brand che utilizzano Oracle Responsys Campaign Management di offrire ai consumatori esperienze conversazionali complete e servizi di chatbot basati sull'intelligenza artificiale che migliorano la fidelizzazione e incrementano le vendite.

Poiché i clienti sono alla ricerca di una connessione più profonda con i brand, i canali di messaggistica conversazionale come app di chat e RCS sono in crescita. Ad esempio, secondo Mobilesquared, circa 4,9 miliardi di utenti di messaggistica aziendale in tutto il mondo utilizzano i rich messaging, 2,8 miliardi WhatsApp e 1,5 miliardi gli RCS. Tuttavia, per cogliere le opportunità offerte da questi canali, le aziende hanno bisogno di servizi innovativi come l'intelligenza artificiale conversazionale e i chatbot per offrire esperienze personalizzate e conversazionali ai clienti.

Le aziende e i brand che utilizzano Oracle Responsys Campaign Management possono ora creare esperienze conversazionali e utilizzare chatbot intelligenti per aumentare il coinvolgimento grazie all'integrazione di Oracle con i canali di Infobip, come le app di chat, la messaggistica sui social media, gli RCS e la piattaforma di chatbot-building. Answers, la piattaforma di costruzione di chatbot AI e GenAI di Infobip, aiuta le aziende ad automatizzare l'assistenza clienti e il marketing conversazionale, semplificando le interazioni lungo tutto il customer journey e contribuendo a ridurne i costi. Grazie a un gruppo di partner di telecomunicazioni senza pari a livello globale, le soluzioni omnichannel di Infobip assicurano che i messaggi siano consegnati in modo sicuro e protetto ai clienti.

