HP FLASH BASE Meliconi, le nuove cuffie TV BT con base di ricarica

Meliconi sta lanciando sul mercato un nuovo prodotto che andrà ad arricchire la sua gamma di cuffie specifiche per la TV. Le caratteristiche principali sono:

· la tecnologia Bluetooth 5.3 di ultima generazione – che consente di fare a meno dei cavi per un ascolto in totale libertà di movimento;

· La base per riporre e ricaricare la cuffia, per cui la ricarica dopo ogni utilizzo non è più un problema

· La durata eccezionale della batteria integrata, che è stimata in oltre 70 ore di uso continuato (al 50% del volume) prima che esaurisca la carica

· Il comfort avvolgente – i padiglioni circumaurali assicurano un ottimo isolamento acustico







Le nuove Cuffie TV HP FLASH BASE si possono collegare tramite Bluetooth, oltre che alla TV, anche ad altre fonti audio come smartphone, tablet e stereo e sono compatibili con i più diffusi assistenti vocali, essendo dotate di microfono incorporato per le chiamate.

Ancora, le cuffie TV HP FLASH BASE assicurano un’esperienza di qualità caratterizzata da un comfort elevato. Il segnale wireless Bluetooth 5.3 multipoint garantisce una portata massima di ca. 10 metri. Inoltre, grazie alla funzione Multipoint, le cuffie possono essere collegate contemporaneamente a due dispositivi, ad esempio TV e smartphone, permettendo di passare dall’ascolto del programma preferito a una chiamata, senza interruzioni.

Mai sottovalutare l’importanza del comfort quando si tratta di cuffie: le HP FLASH BASE sono dotate del tasto VOLUME + / - sul padiglione, in modo da poter regolare quest’ultimo con un semplice tocco ogni volta che siamo lontani dal dispositivo principale.

La base di ricarica rapida, su cui vengono riposte dopo l’utilizzo, in sole 2,5h ti restituisce le cuffie completamente cariche! Zero preoccupazioni, quindi, con la certezza che la sera, una volta rientrati a casa, le cuffie saranno pronte ad accompagnarti per tutto il tempo che serve!

Ma c’è di più: HP FLASH BASE possono essere utilizzate anche come normali cuffie con cavo (cavo standard AUX non incluso nella confezione), una funzionalità utile in caso di necessità (ad es. in caso di cuffia scarica o TV senza Bluetooth).

Sono inclusi nella confezione: alimentatore per la base e cavo di ricarica USB a USB-C. Prezzo consigliato al pubblico 89,99 Euro.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita