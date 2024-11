Alibaba.com presenta pagamenti integrati e tracciabilità real time degli ordini

Alibaba.com, una delle principali piattaforme globali di e-commerce B2B e parte del gruppo Alibaba International Digital Commerce, ha annunciato una serie di innovazioni rilevanti che sono ora attive per i merchant europei.

Ora è infatti possibile effettuare il pagamento direttamente sulla piattaforma, in modalità integrata, grazie a uno dei tanti canali attivati (fra cui Visa, Mastercard, Apple Pay, ecc.). Dopo l’ordine, Alibaba.com elabora il pagamento trattenendo i fondi in modo sicuro fino alla consegna effettiva dei prodotti. Ciò garantisce la ricezione tempestiva dei pagamenti e riduce significativamente il rischio di insolvenze e ritardi.

Lo status degli ordini potrà inoltre essere facilmente monitorato in real time, da venditori e acquirenti, direttamente sulla piattaforma con una maggiore garanzia di evidenza su tempistiche e trasparenza del processo.

Questi due servizi sono compresi in Trade Assurance, un nuovo portfolio di servizi per la prima volta disponibile ai merchant italiani e in Francia, Germania e Spagna, che va nella direzione di fornire supporto a oltre 4,4 milioni (fonte PoliMI) di imprese attive in Italia per incrementare le loro opportunità di business internazionale.

Oltre ai pagamenti integrati e alla tracciabilità in tempo reale, Trade Assurance include supporto per la risoluzione delle controversie e un sistema di gestione del rischio, che consente ai venditori di esaminare informazioni (anonimizzate) sulle attività recenti degli acquirenti e sulla loro presenza sulla piattaforma, aiutandoli a prendere decisioni informate su come procedere con un ordine.

