In arrivo sul mercato i nuovi TV OLED di THOMSON

THOMSON ha presentato la sua ultima gamma di TV OLED Google, disponibile nei formati 55", 65" e 77".

La frequenza a 120 Hz garantisce movimenti ultra-fluidi. Che si stia guardando un film di successo o che si stia giocando a un videogioco mozzafiato, il display elimina ogni sfocatura, offrendo immagini cristalline. Il TV è dotato di Dolby Vision IQ, che regola intelligentemente la luminosità e il contrasto in base alla luce ambientale della propria stanza, offrendo sempre la qualità d’immagine ideale a qualsiasi ora. La tecnologia Dolby Atmos, unita a un potente subwoofer integrato da 54W, crea un suono ricco e avvolgente con bassi profondi che fanno sentire ogni battito e ogni sussurro.

Inoltre grazie alla tecnologia Far-Field (a lungo raggio) integrata, si può navigare nel proprio TV semplicemente con la voce. Basta dire "Hey Google" per trovare contenuti, cambiare canale o persino controllare i dispositivi smart della tua casa, senza bisogno del telecomando. In alternativa, il telecomando ergonomico con pulsante Google Assistant permette una navigazione intuitiva, e il suo design retroilluminato garantisce un utilizzo agevole anche in ambienti poco illuminati.

Il TV OLED Google di THOMSON è dotato dell'ultimo sistema operativo Google TV, che offre accesso a tutti i servizi di streaming preferiti, app e suggerimenti personalizzati in un'interfaccia facile da usare. Con Google Cast, si può anche trasmettere i contenuti direttamente dal proprio smartphone, tablet o laptop al proprio TV senza alcun problema.

