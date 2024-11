Dal 26 novembre a Milano apre le porte Amazon Black Friday Universe

Amazon ha annunciato l'apertura di Amazon Black Friday Universe, uno spazio esperienziale e immersivo aperto al pubblico presso Via De Cristoforis, 1, a Milano, dal 26 novembre al 1° dicembre, per celebrare con tutti i visitatori la settimana del Black Friday. Un pop-up store unico nel suo genere che offrirà agli ospiti l'opportunità di esplorare, scoprire e vivere l'universo Amazon in prima persona. All'interno, i partecipanti potranno immergersi in una magica atmosfera spaziale, che farà da sfondo ai moltissimi servizi di Amazon.it, e potranno scoprire una selezione di offerte disponibili in occasione della settimana del Black Friday e diverse idee regalo.

Inoltre, le vetrine esterne di Amazon Black Friday Universe ospiteranno prodotti in offerta durante la settimana del Black Friday e un’ampia selezione di idee regalo per trovare la perfetta ispirazione in vista dell’imminente stagione natalizia, suddivise per diverse fasce di prezzo. Ogni prodotto esposto all’interno del pop-up store sarà accompagnato da un QR code che sarà possibile scansionare per scoprire tutte le informazioni direttamente su Amazon.it in modo semplice e veloce.

Amazon Black Friday Universe sarà aperto al pubblico, con ingresso gratuito, dal 26 novembre al 1° dicembre 2024, nei seguenti orari:

Martedì 26 novembre: dalle 14:30 alle 20:00

Mercoledì 27 novembre: dalle 11:00 alle 20:00

Giovedì 28 novembre: dalle 11:00 alle 17:00

Venerdì 29 novembre: dalle 14:00 alle 20:00

Sabato 30 novembre: dalle 11:00 alle 20:00

Domenica 1° dicembre: dalle 11:00 alle 20:00

