PayPal presenta una nuova funzione di condivisione del denaro

PayPal ha annunciato una nuova funzione che offre ai clienti un modo semplice per condividere il denaro tra amici e familiari per regali di gruppo, viaggi, eventi speciali o altre spese. In fase di lancio a livello globale negli Stati Uniti, in Germania, in Italia e in Spagna, la nuova funzione offre ai clienti la possibilità di creare una colletta nell'app PayPal oppure online, invitare amici e familiari a contribuire alla raccolta di denaro, tenere traccia dei versamenti dei partecipanti e trasferire il denaro al proprio saldo PayPal per spenderli o inviarli al proprio conto corrente.

I creatori della colletta possono invitare qualsiasi amico o familiare a contribuire alla loro raccolta, indipendentemente dal fatto che abbia un conto PayPal oppure no.

Per creare una colletta bisogna seguire alcuni semplici passaggi nell'app PayPal:

Selezionare "Invia e Richiedi" in fondo allo schermo

Cliccare sulla voce "Più opzioni" nell'angolo in alto a destra dello schermo

Nella parte inferiore dello schermo apparirà un menu: cliccare su "Crea una colletta"

Inserire un titolo, una descrizione, una data di scadenza e un obiettivo di importo facoltativo

Condividere il link della colletta con amici e familiari via SMS, e-mail, WhatsApp e altro ancora

Gli amici e i familiari possono contribuire direttamente alla colletta attraverso il link

Quando si è pronti, cliccare su “Trasferisci" dalla pagina iniziale della colletta per trasferire il denaro al proprio saldo PayPal.

