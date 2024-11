ASUS: in arrivo la nuova serie di notebook ExpertBook P1

ASUS ha annunciato oggi la disponibilità dei nuovissimi modelli di laptop ExpertBook P1403 e P1503, rivolti a potenziare le prestazioni dei professionisti moderni che necessitano di servizi informatici essenziali senza compromessi. Disponibili in versioni Full HD da 14 o 15 pollici, i modelli ExpertBook P1 combinano prestazioni efficaci con funzionalità quotidiane, racchiuse in un design pratico che offre ciò che l’utente richiede.

La serie ExpertBook P1 parte da un peso di soli 1,4 kg1 e presenta un nuovo design raffinato che consente una notevole efficienza per potenziare la produttività quotidiana, supportata dallo strumento esclusivo ASUS AI ExpertMeet. Quest’ultimo migliora la produttività nelle riunioni superando le barriere linguistiche grazie alla traduzione integrata, distinguendo i partecipanti, riassumendo le discussioni e molto altro ancora.

I nuovi notebook ExpertBook P1 sono progettati per prestazioni eccellenti, alimentati da processori Intel Core i7 fino alla 13ª generazione e con una capacità di archiviazione fino a 1 TB, supportata dalla tecnologia dual-SSD RAID per una maggiore affidabilità dei dati e operazioni più veloci. Sono inoltre dotati di un sensore di impronte digitali integrato e del chip3 TPM 2.0 per proteggere la privacy e i dati aziendali, garantendo che ExpertBook P1 sia un compagno di viaggio affidabile e sicuro per i flussi di lavoro moderni.







Portatile e resistente per i professionisti sempre in movimento

ASUS ExpertBook P1 è progettato per offrire prestazioni elevate ovunque, anche in viaggio. Con una struttura leggera che parte da soli 1,4 kg, è pensato per chi è spesso in movimento, unendo portabilità a una durabilità di livello militare per resistere alle sfide della vita moderna – in ufficio, a casa o in trasferta.

Che si tratti di affrontare compiti intensi o di portare a termine rapidamente una serie di piccole attività, ExpertBook P1 è all'altezza delle sfide non solo quotidiane, infatti, grazie a una memoria fino a 64 GB4, consente un accesso rapido e un funzionamento fluido anche con le applicazioni più esigenti. Per chi necessita di ampia capacità di archiviazione, è disponibile fino a 1 TB, potenziato dal supporto dual-SSD RAID che migliora l'affidabilità dei dati e accelera ogni operazione — offrendo la velocità e l'affidabilità richieste dalle aziende moderne.

La serie ExpertBook P1 beneficia della robustezza di livello militare5 MIL-STD-810H, il che significa che è resistente anche di fronte a condizioni ambientali estreme. Inoltre, è sottoposta ai Test di Durata Superiore ASUS — un rigoroso regime di prova che simula un utilizzo quotidiano intenso — per garantire che il P1 continui a mantenere la promessa di affidabilità, anche nei giorni di lavoro e nei viaggi più impegnativi.







Produttività ed efficienza nelle riunioni al massimo livello

ASUS ExpertBook P1 sfrutta appieno le potenzialità della nuova ed esclusiva app AI ExpertMeet, uno strumento potente pensato per ottimizzare la produttività e l’efficienza delle riunioni, avvicinando aziende e partner e superando le sfide delle conference call internazionali.

Grazie ad AI ExpertMeet, le barriere linguistiche diventano un ricordo del passato. La traduzione AI integrata garantisce una comunicazione senza ostacoli tra partecipanti di diverse nazioni e di lingue differenti. Questo strumento intelligente offre inoltre una funzione di identificazione dei relatori, distinguendo chiaramente i presentatori, catturando ciò che dicono e riassumendo i punti chiave della discussione in modo conciso. La funzione AI Meeting Minutes, inoltre, aiuta a estrarre i dettagli più importanti dalle riunioni, consentendo agli utenti di concentrarsi interamente sulla conversazione senza dover prendere appunti manualmente durante o dopo le chiamate. Questa tecnologia all'avanguardia snellisce l'intero processo di riunione, rendendo più facile che mai mantenere alta la produttività e l’efficienza, indipendentemente dai confini geografici o linguistici.

AI ExpertMeet consente inoltre agli utenti di migliorare la loro presenza nelle videoconferenze mostrando un biglietto da visita come filigrana, rendendo immediatamente visibili nome, posizione, azienda e contatti. Inoltre, la funzione di filigrana sullo schermo garantisce la sicurezza dei dati e delle informazioni dal momento in cui lo schermo di ExpertBook P1 viene condiviso, proteggendo le informazioni personali e aziendali riservate.

Al termine della chiamata, AI ExpertMeet è in grado di applicare trascrizioni con riconoscimento vocale e identificazione univoca dei relatori. Questa funzione cattura tutto ciò che viene detto, estrae i punti chiave da più interlocutori e identifica chiaramente chi ha presentato ogni punto rilevante. Unita alla capacità di riassumere automaticamente e in modo esperto questi punti chiave, questa tecnologia permette di trascrivere le riunioni e generare sintesi concise catturando ed evidenziando i dettagli importanti. La potenza di AI ExpertMeet rende ExpertBook P1 un partner essenziale per il mondo moderno del lavoro e degli affari.







Design attento per massimizzare l'efficienza

ASUS ExpertBook P1 è progettato per offrire un’esperienza utente eccezionale, con un design che favorisce una produttività efficiente. Innanzitutto, la gamma completa di porte e connettori è posizionata in modo strategico per garantire un’area di lavoro ordinata, consentendo il libero movimento del mouse senza interferenze dei cavi. Il lato destro del dispositivo è quasi completamente libero da porte per facilitare un uso fluido del mouse.

La missione di ASUS è elevare l’interazione tra esseri umani e tecnologia a un livello più intuitivo, e ogni elemento del design di ExpertBook P1 è stato studiato per velocizzare l’uso quotidiano e rendere l’esperienza piacevole. Questo nuovo notebook vanta anche una tastiera comoda con tasti di dimensioni standard per un’esperienza di digitazione impareggiabile, massimizzando l’efficienza e la produttività in ogni momento lavorativo.







Sicurezza rinforzata di livello aziendale

Grazie a robuste funzionalità di sicurezza, ASUS ExpertBook P1 agisce come una guardia personale sempre attenta ai file riservati. La sicurezza integrata di livello aziendale garantisce la riservatezza dei dati e una protezione elevata della privacy, salvaguardando le informazioni e prevenendo accessi non autorizzati.

ExpertBook P1 è dotato di una sicurezza firmware di livello aziendale che rispetta le linee guida di integrità del BIOS NIST. La misura di sicurezza potenziata di root-of-trust assicura che ogni tentativo di intrusione venga rilevato. Inoltre, offre una protezione a livello hardware contro malware e attacchi informatici sofisticati tramite il Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0). Questo avanzato sistema di sicurezza include anche la protezione contro il downgrade per evitare rollback del BIOS, proteggendo il sistema da potenziali exploit. In caso di corruzione del firmware, è possibile un rapido recupero grazie alla memorizzazione delle impostazioni personalizzate all'interno del BIOS. ExpertBook P1 è inoltre conforme allo standard Windows Secured-core PC, offrendo una sicurezza preattivata che fornisce alle aziende la tranquillità di sapere che i loro dati sono protetti, senza necessità di configurazioni aggiuntive da parte degli utenti.

ExpertBook P1 include anche un abbonamento gratuito di un anno a McAfee+ Premium, con McAfee Smart AI™ per il rilevamento avanzato delle minacce e monitoraggio dell’identità, oltre alle funzionalità di pulizia dei dati personali e degli account online.

