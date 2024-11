Mondo della Realtà Aumentata: RealWear acquisisce Almer

Con un’operazione destinata a ridisegnare il mondo della Realtà Aumentata (AR) in ambito industriale, RealWear, leader mondiale nel settore della tecnologia wearable per applicazioni industriali, ha annunciato oggi l'acquisizione di Almer Technologies, innovativa azienda svizzera per la produzione di visori AR ultracompatti e di facile utilizzo. Questa acquisizione, sostenuta strategicamente e finanziariamente da TeamViewer, azienda leader per software di realtà aumentata per il mercato di fascia enterprise, segna un significativo passo avanti nell’obiettivo di migliorare il lavoro degli addetti cosiddetti ‘in prima linea’ grazie all’utilizzo di avanzate tecnologie AR.

Il settore industriale sempre più adotta soluzioni digitali che possano migliorare la produttività e la sicurezza e, di conseguenza, si assiste alla crescita di richiesta di dispositivi AR intuitivi e indossabili. In quest’ottica di mercato, l’acquisizione consente di unire la posizione di leadership di RealWear con l'approccio innovativo di Almer.

“Sono entusiasta di dare il benvenuto ad Almer e ai suoi fondatori, Timon Binder e Sebastian Beetschen in RealWear. I loro successi in Europa sono accompagnati da una visione volta a promuovere l'adozione della Realtà Aumentata a livello globale e che ora sarà estesa al mercato internazionale come parte dell'ecosistema RealWear. L'innovativo modello di noleggio su abbonamento di Almer ci consentirà di offrire soluzioni più flessibili e scalabili ai nostri partner e clienti. Inoltre, possiamo contare sul rinnovato impegno e sostegno di TeamViewer, rafforzando la collaborazione di lunga data con la principale azienda di soluzioni software basate su realtà aumentata per il settore aziendale”. Ha affermato Dr. Chris Parkinson, CEO di RealWear.

