Aprono le candidature al premio letterario Amazon Storyteller, quest’anno alla sua sesta edizione

Amazon Storyteller torna in Italia per l’edizione 2025 e apre le candidature agli autori indipendenti che pubblicano in italiano tramite Kindle Direct Publishing.

Amazon Storyteller è il premio letterario che celebra il meglio del self publishing, sostenendo gli aspiranti scrittori e le penne già affermate, senza limiti di genere letterario, riservando al vincitore un premio che prevede una ricompensa in denaro di €10.000 e la possibilità di essere pubblicato in formato audio da Audible. Ai cinque finalisti sarà riservato un e-reader Kindle Scribe.

Tra i libri vincitori delle più recenti edizioni, tre storie tanto diverse quanto avvincenti, capaci di coinvolgere i lettori e convincere la giuria di esperti: nel 2024 “Non è una storia di zombie” di Stefania Toniolo, “psicologa per scelta e scrittrice per necessità”, che si domanda con un filo d’ironia cosa accadrebbe se uno zombie incontrasse il mondo dei social media e conoscesse la fama; nel 2023, ha conquistato la vittoria “Emma’s Theory” di Daniela Volonté, la cui trama dell’opera si ispira liberamente a un grande classico della letteratura: “Emma”, della celebre ed amata Jane Austen; e ancora, la storia vera di un viaggio ha ispirato il vincitore 2022, Terence Biffi, nella stesura di “Lunga nuvola bianca: la Nuova Zelanda senza filtri”.

L’iniziativa è aperta a tutti gli autori indipendenti maggiorenni che pubblicano in italiano tramite Kindle Direct Publishing, senza limiti di genere letterario (ad eccezione di quello erotico), da oggi fino al 31 agosto 2025.

I lettori svolgono un ruolo fondamentale nella scelta dei titoli finalisti, tenendo conto delle classifiche dei bestseller e delle recensioni. Una giuria di alto livello, che comprende figure di spicco del mondo dell'editoria e di Amazon Books, valuterà i titoli decretando il vincitore di quest’anno, che sarà annunciato a gennaio 2026. Nella scelta saranno presi in considerazione diversi fattori, tra cui la trama, l'originalità, la creatività dei contenuti, la qualità e lo stile della scrittura.

La giuria di quest’anno è composta da Stefania Toniolo, vincitrice dell’edizione 2024 con il libro “Non è una storia di zombie”, le autrici Chiara Assi e Carmen Laterza, Francesco Bono, Responsabile dei Contenuti Audible per Italia, Francia e Spagna, e Andrea Pasino, Responsabile di Kindle Direct Publishing per Italia, Francia e Spagna.

“L’autopubblicazione è un fenomeno in crescita e Kindle Direct Publishing offre agli autori affermati ed emergenti un importante vantaggio: pubblicare la propria opera in modo semplice, gratuito e veloce, rendendola disponibile a un pubblico di milioni di lettori in tutto il mondo”, afferma Andrea Pasino, Responsabile di Kindle Direct Publishing per Italia, Francia e Spagna. “Negli anni scorsi Amazon Storyteller ha visto candidature brillanti e storie avvincenti che spaziavano tra i generi più disparati. Non vediamo l'ora di scoprire cosa ha da offrire l’edizione 2025!”.

Fino al 31 agosto 2025, gli autori avranno la possibilità di inviare la propria candidatura all’iniziativa e pubblicare i loro testi, nuovi ed esclusivi, in modo semplice, rapido e gratuito, sia in formato cartaceo che digitale, tramite Amazon Kindle Direct Publishing (kdp.amazon.it). Tutti i libri che parteciperanno all’iniziativa, ritenuti idonei sulla base dei termini e delle condizioni dell’iniziativa stessa, saranno disponibili per i clienti Amazon.it, che avranno la possibilità di leggerli su qualsiasi dispositivo grazie all'app Kindle gratuita per iPhone, iPad, smartphone e tablet Android, PC e Mac, nonché sugli e-reader Kindle e sui tablet Fire.

Per maggiori informazioni: https://www.amazon.it/premioletterario.

