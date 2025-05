Fabrick SoftPOS abilita il Tap to Pay su iPhone

Fabrick SoftPOS - l’app che trasforma l’iPhone in un POS in grado di accettare pagamenti contactless con carta e wallet digitali – consente ora agli esercenti di ricevere pagamenti contactless in maniera fluida e sicura attraverso l’iPhone sfruttando il sistema Tap to Pay.

Il Tap to Pay, infatti, abilita tutte le forme di pagamento contactless, comprese quelle effettuate con le carte di debito o credito, Apple Pay o altri wallet digitali, utilizzando un iPhone e l’app Fabrick SoftPOS per sistema operativo iOS, senza che siano necessari ulteriori componenti hardware o altri terminali di pagamento.

Utilizzare Fabrick SoftPOS su iPhone è semplice e sicuro, ed è sufficiente che, al momento del pagamento, il cliente compia un semplice gesto avvicinando la sua carta contactless o il suo dispositivo a quello dell’esercente affinché la transazione venga completata grazie alla tecnologia NFC.

La tecnologia Tap to Pay di Apple sfrutta le funzioni integrate dell’iPhone per proteggere i dati dell’esercente e del cliente e tenerli al sicuro. Quando il pagamento viene elaborato, i PIN e i numeri delle carte e le informazioni sulle transazioni non vengono memorizzati sul dispositivo o sui server Apple.

Fabrick SoftPOS è la soluzione innovativa pensata per le aziende che cercano un metodo di incasso moderno ed efficiente. L'applicazione sfrutta la tecnologia mobile per trasformare lo smartphone o il tablet in un terminale POS completamente funzionale, eliminando la necessità di dispositivi di incasso tradizionali.

Questo consente di raggiungere un numero maggiore di clienti – è compatibile con i circuiti di pagamento Mastercard, VISA, American Express e i principali Wallet digitali - e ridurre le code alle casse.

Inoltre, l'interfaccia intuitiva della piattaforma rende semplice processare i pagamenti, gestire le transazioni e mantenere flussi finanziari accurati, rendendo Fabrick SoftPOS una scelta ideale per aziende di qualsiasi dimensione che desiderano modernizzare i propri metodi di accettazione dei pagamenti.

Il Tap to Pay su iPhone consente ai clienti di Fabrick di utilizzare una soluzione di pagamento contactless facile da configurare e utilizzare, mentre gli esercenti possono sbloccare l'accettazione dei pagamenti contactless in pochi minuti attraverso l'app Fabrick SoftPOS per iOS su un iPhone XS o successivo, dotato dell'ultima versione del sistema operativo iOS.

