Nuova protezione NordVPN: fino a 5.000€ di rimborso per furto d’identità, gratis con il piano Ultimate

NordVPN include ora nelle garanzie dell'Assicurazione Cyber una copertura essenziale per il rimborso dei costi derivanti dal furto di identità per i clienti in Italia. Questa copertura si aggiunge a quella già offerta dall'azienda per il recupero delle perdite da truffa informatica, attraverso partnership con compagnie assicurative di livello e comprovata esperienza.

La protezione dell’Assicurazione Cyber è inclusa, senza costi aggiuntivi, nel piano di abbonamento NordVPN Ultimate. Questo piano comprende anche il servizio di rete privata virtuale (VPN) NordVPN , il password manager NordPass e altre avanzate funzionalità di sicurezza.

“Il furto d'identità è un reato che può innescare una serie di crimini e provocare gravi perdite finanziarie, perché i malintenzionati sfruttano le identità rubate per commettere ulteriori frodi. Per questo motivo, stiamo rafforzando le garanzie della nostra Assicurazione Cyber, colmando il gap nella protezione digitale nelle aree più vulnerabili e offrendo supporto concreto ai clienti vittime di crimini informatici”, afferma Tomas Sinicki, Managing Director di NordProtect.

Attualmente, la protezione dell'Assicurazione Cyber di NordVPN per i clienti in Italia include il rimborso dei costi derivanti dal furto di identità e il recupero delle perdite da truffa informatica. Il rimborso dei costi in caso di furto d'identità prevede il rimborso delle spese legali necessarie sostenute per ripristinare l'identità di un utente vittima di furto d'identità. Include il ripristino del rating creditizio dell'utente, dei conti bancari e di moneta elettronica, dei mutui e dei prestiti. Inoltre, garantisce la rimozione di procedimenti civili ingiustamente emessi contro l'utente e contribuisce a prevenire ulteriori usi fraudolenti della sua identità. Inoltre, il rimborso dei costi in caso di furto d'identità include la copertura per la perdita di reddito, nel caso in cui l'utente debba assentarsi dal lavoro per risolvere le problematiche legate al furto.

Il recupero delle perdite da truffa informatica garantisce il rimborso quando un utente trasferisce fondi da un conto personale a seguito di una truffa online. Questo include i casi in cui le vittime vengono indotte con l’inganno ad aprire o rispondere a email, messaggi di testo o telefonate fraudolente che sembrano provenire da entità legittime o contatti fidati.

I clienti possono richiedere rimborsi fino a 5.000€ entro un periodo di 12 mesi se non riescono a recuperare i fondi persi tramite la propria banca, il fornitore della carta di credito o altri istituti finanziari. La protezione dell'Assicurazione Cyber è disponibile per i clienti colpiti in tutto il mondo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La copertura dell’Assicurazione Cyber di NordVPN è disponibile per i clienti residenti nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Francia, Svezia, Germania e Italia.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita