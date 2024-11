Amazon presenta Echo Show 21 e il nuovo Echo Show 15

L’introduzione dello schermo sui dispositivi Echo ha cambiato il modo in cui i clienti interagiscono con Alexa, combinando le funzionalità vocali con le informazioni a schermo per visualizzare facilmente elementi come il calendario, i promemoria, le notizie di tendenza e le foto di famiglia.

Questo ha portato alla creazione di un display intelligente completamente nuovo con Echo Show 15, il dispositivo da parete che si adatta naturalmente a qualsiasi arredamento di casa, arricchendo ulteriormente ciò che i clienti già apprezzano di più di Echo Show e Fire TV. Tuttavia, gli utenti richiedevano una maggiore qualità audio e uno schermo più grande, per usufruire di un'esperienza di intrattenimento migliore e ottenere ancora più spazio per visualizzare le informazioni più importanti a colpo d'occhio. Non solo Echo Show 15 è stato aggiornato, ma oggi viene introdotto anche Echo Show 21, l’Echo Show più grande di sempre, con un'area di visualizzazione quasi doppia rispetto a quella di Echo Show 15.

Questi nuovi dispositivi hanno una qualità audio migliore rispetto a Echo Show 15 originale, offrendo un suono vibrante, bassi intensificati e tecnologia di adattamento all’ambiente. Anche la fotocamera è stata migliorata, con inquadratura automatica per maggiore nitidezza nel perfezionare le videochiamate. Il campo visivo è più che raddoppiato e lo zoom è aumentato del 65% rispetto alla prima generazione di Echo Show 15, in modo da essere sempre inquadrati durante le videochiamate anche quando ci si muove in cucina. Inoltre, è stata aggiunta anche la tecnologia di riduzione del rumore, in modo da rendere le chiamate con i propri cari ancora più chiare, indipendentemente da ciò che accade in sottofondo.

Gli aggiornamenti di Echo Show 15 e 21 rendono incredibilmente semplice la gestione della Casa Intelligente. Entrambi i dispositivi sono dotati di un hub per la Smart Home integrato, sono compatibili con Matter come controller e possono connettersi direttamente con dispositivi Wi-Fi, Thread e Zigbee. Possono anche controllare localmente una serie di dispositivi, come luci, interruttori e prese, con un tempo di risposta ancora più rapido. Inoltre, questi sono i primi dispositivi Echo a integrare il supporto per il Wi-Fi 6E, garantendo esperienze più fluide durante lo streaming di video e musica su Fire TV.

Echo Show 15 ed Echo Show 21 sono disponibili da oggi su Amazon.it rispettivamente al prezzo di 329,99€ e 439,99€, forniti di un telecomando vocale Alexa e di un dispositivo di montaggio a parete. È possibile personalizzare ulteriormente il proprio Echo Show 15 o 21 per adattarlo all'arredamento della propria casa grazie alle cornici che si agganciano ai bordi, disponibili nei colori bianco e marrone chiaro, vendute separatamente al prezzo di 39,99€ per Echo Show 15 e di 43,99€ per Echo Show 21. Inoltre, i clienti possono acquistare un supporto premium regolabile al prezzo di 109,99€.

