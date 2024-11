Nuovo display LED Panasonic: qualità, flessibilità e sostenibilità in 110 pollici

Panasonic ha annunciato il lancio del suo primo display a LED, un'importante aggiunta alla gamma di display professionali. Il nuovo display LED TL-110AD12AW da 110 pollici è progettato per soddisfare le esigenze di ambienti accademici, come scuole e università, e contesti aziendali, garantendo prestazioni eccezionali unite a una maggiore flessibilità di installazione e connettività.

Questo display all-in-one riflette l'esperienza di Panasonic nella tecnologia LED e IP, rispondendo alle richieste sempre più esigenti dei clienti in termini di affidabilità e innovazione. Con una luminosità di 700 cd/m² e un pixel pitch di 1,27 mm, offre immagini di altissima qualità, ottimizzando la riproduzione dei colori, anche in ambienti molto illuminati.

Novità assoluta nel mercato dei display LED, il modello da 110 pollici integra più slot Intel SDM, garantendo una perfetta compatibilità AVoIP con schede proprietarie o di terze parti. Questa tecnologia consente ai clienti di sfruttare appieno il potenziale dell'AVoIP, facilitando la comunicazione e collaborazione tra dispositivi in luoghi differenti.

Il design ecologico del display LED include la tecnologia proprietaria APL (Average Picture Level), che adatta automaticamente luminosità e consumo energetico in base all’ambiente di utilizzo, garantendo un funzionamento continuo con un impatto energetico ridotto.

Per affrontare problemi come il burn-in, Panasonic ha integrato una tecnologia di prevenzione e correzione automatica, assicurando immagini impeccabili anche in caso di esposizione prolungata con qualsiasi tipologia di contenuto.

Inoltre, grazie al design con accesso frontale, è possibile sostituire o riparare le componenti in modo rapido e semplice. La compatibilità con servizi di controllo Panasonic gestiti da remoto consente di monitorare lo stato del display in tempo reale, permettendo interventi programmati e riducendo al minimo i tempi di inattività.

Rispetto ai display convenzionali, il modello all-in-one da 110 pollici è più leggero e sottile, facilitando il montaggio in ogni contesto. Viene consegnato semi-assemblato, riducendo i tempi di configurazione, e include tutto l’hardware necessario per una rapida installazione. Collegabile immediatamente tramite un semplice cavo HDMI, il display sfrutta anche la connettività basata su IP, che riduce la complessità del cablaggio e migliora la scalabilità della soluzione.

Il display a LED da 110 pollici sarà disponibile a partire dal primo trimestre del 2025.

