WatchJoy, lo smartwatch intuitivo che si prende cura del benessere dei senior

emporia, il produttore austriaco di smartphone, tablet, app e dispositivi wearable dedicati ai senior, presenta oggi il nuovo WatchJoy, uno smartwatch pensato per rispondere alle esigenze delle persone anziane. Con un prezzo competitivo di 79,90 euro, il nuovo watch di emporia rappresenta una scelta accessibile per chi cerca un alleato pratico, affidabile e discreto per tenere sotto controllo la propria salute.

Sebbene non sia un dispositivo medico, WatchJoy è in grado di monitorare la frequenza cardiaca, il sonno e di tenere traccia di parametri importanti utili indicatori che forniscono una visione sullo stato di salute dell’utente. Si aggiunge poi la modalità multi-sport per tutti i tipi di attività all'aria aperta come la corsa, il ciclismo, la camminata e molte altre. Grazie al display AMOLED da 1.43 pollici, con risoluzione di 466x466 pixel, e all’ampio quadrante personalizzabile, il dispositivo permette una lettura semplice e immediata delle informazioni principali.

Inoltre, WatchJoy è compatibile con Android e IOS e la piattaforma FitCloudPro App che consente di sincronizzare lo smartwatch con il proprio smartphone per ricevere notifiche di messaggi e chiamate e per monitorare il dispositivo in modo completo. Inoltre, parenti e amici possono accedere all’app per controllare in tempo reale gli spostamenti dell’utente tramite il sistema GPS integrato, sempre nel rispetto della privacy dell’utente.

