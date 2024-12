Cooler Master Presenta la Serie MasterFrame

Cooler Master alza il livello con la serie MasterFrame, una linea rivoluzionaria di case per PC che fonde personalizzazione estrema, prestazioni all’avanguardia e design ispirato all’arte.

Con un'innovativa struttura "eso-scheletrica" e pannelli intercambiabili dal design unico, la serie MasterFrame rappresenta una piattaforma senza confini per dare vita a configurazioni che riflettono lo stile e le esigenze dell'utente. Sia che venga utilizzata per costruire un PC destinato al gaming estremo, un rig per la produzione creativa o semplicemente per realizzare un design che stupisca, MasterFrame trasforma ogni PC in un’opera d’arte personalizzata.

La serie MasterFrame porta la personalizzazione a un livello superiore, offrendo all'utente il controllo totale sul design del proprio PC. Disponibile in una gamma di materiali di alta qualità – alluminio (MasterFrame 400, 600, 800) e acciaio (MasterFrame 300, 500) – ogni modello combina un’estetica premium con prestazioni impeccabili. Con un prezzo di partenza di 199 euro, MasterFrame rappresenta il mix perfetto tra lusso e versatilità.



Caratteristiche Principali

Design Eso-scheletrico: Presenta una struttura all’avanguardia che ridefinisce l’architettura dei PC, offrendo una versatilità senza precedenti per l’assemblaggio e la manutenzione.

Presenta una struttura all’avanguardia che ridefinisce l’architettura dei PC, offrendo una versatilità senza precedenti per l’assemblaggio e la manutenzione. Pannelli Intercambiabili: Integra funzionalità e libertà creativa grazie ai pannelli personalizzabili, ideali per configurazioni che combinano stile e praticità.

Integra funzionalità e libertà creativa grazie ai pannelli personalizzabili, ideali per configurazioni che combinano stile e praticità. Adattabilità Dinamica: Progettato pensando al modding, supporta configurazioni modulari e una vasta gamma di piattaforme hardware, dai sistemi compatti ai rig full-tower. La sua struttura versatile consente rapidi adattamenti degli stampi per soddisfare richieste di dimensioni personalizzate, rendendolo ideale per modder ed appassionati.

Progettato pensando al modding, supporta configurazioni modulari e una vasta gamma di piattaforme hardware, dai sistemi compatti ai rig full-tower. La sua struttura versatile consente rapidi adattamenti degli stampi per soddisfare richieste di dimensioni personalizzate, rendendolo ideale per modder ed appassionati. Estetica Premium: Unisce materiali di alta qualità a un design iconico, trasformando ogni setup in un autentico pezzo d’arte.

MasterFrame è pensato per chi desidera:

Configurazioni estreme per gaming o overclocking.

per gaming o overclocking. Un PC che sia al tempo stesso funzionale e un’opera d’arte.

e un’opera d’arte. La possibilità di cambiare e adattare il design in base alle tendenze o alle necessità future.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita