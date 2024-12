HONOR presenta il nuovo HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon

HONOR ha annunciato il lancio del HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon, un laptop all'avanguardia dotato della piattaforma Snapdragon X Elite. Con un peso di circa 1 kg e uno spessore di appena 1 cm, il dispositivo combina leggerezza e prestazioni elevate. Lo schermo OLED HONOR Eye Comfort da 14,6 pollici con risoluzione 3.1K offre un’esperienza visiva rivoluzionaria, affermandosi come un punto di riferimento nel mercato dei laptop. Inoltre, grazie alla batteria di lunga durata, rappresenta il compagno ideale per lavoro ed intrattenimento.

Alimentato dalle capacità AI a livello di piattaforma di HONOR e sviluppato in collaborazione con i principali leader del settore, l'HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon inaugura una nuova era del computing.

Con un design elegante e compatto, rappresenta un capolavoro di ingegneria leggera, trasferendo le caratteristiche di leggerezza e sottigliezza degli smartphone ai laptop, offrendo il PC AI più ultra-leggero e ultra-sottile sul mercato. Per un'esperienza visiva coinvolgente, l'HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon è dotato di un accattivante display touch HONOR Eye Comfort FullView da 14,6 pollici con una nitida risoluzione 3.1K. Vanta inoltre un eccezionale rapporto schermo-corpo del 97%, il più alto tra i laptop da 14 pollici. Grazie alla tecnologia 4320Hz PWM Flicker Free Dimming,[3] certificata TÜV Rheinland Flicker Free, offre un livello di regolazione senza rischi per un'esperienza visiva confortevole.

L'HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon è alimentato dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon X Elite, che consente una transizione fluida delle applicazioni Windows su X86 verso l'architettura Windows su Snapdragon. Sfruttando anni di ricerca sull'ecosistema, HONOR ha creato una Hotspot Library, che utilizza l'AI a livello di piattaforma per identificare gli scenari più utilizzati e ottimizzare la traduzione in modo efficiente. Grazie a queste migliorie, HONOR ha implementato del 16% il tempo medio di avvio delle applicazioni Windows. Attualmente, HONOR ha ottimizzato un totale di 14 applicazioni principali in sei categorie, tra cui browser, meeting online, media, strumenti di produttività, software social e strumenti vari.

Dedicato a sbloccare il potenziale creativo dando priorità alla privacy degli utenti attraverso una filosofia di design trasformativa e incentrata sull'uomo, l'HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon presenta un'innovativa Modular Camera Design, con un design magnetico e rimovibile che migliora la privacy e la versatilità, consentendo agli utenti di personalizzare il proprio setup e ispirandoli a perseguire le proprie ambizioni creative. Supportato da OS Turbo 3.0 e da un motore di ottimizzazione dell'energia, la batteria ad alta capacità da 60Wh integra il riconoscimento di scenari basato sull'AI con pianificazione e ottimizzazione in tempo reale. Garantisce fino a 9,5 ore di lavoro quotidiano in ufficio, eliminando l'ansia da batteria quando si è in movimento.

Inoltre, il laptop è dotato di HONOR Six-speaker Spatial Audio con AI, che include quattro woofer e due tweeter, offrendo una qualità audio eccezionale senza distorsioni. Completato da un sofisticato microfono bidirezionale con riduzione del rumore basata su AI, questo sistema audio di alta qualità stabilisce nuovi standard di prestazione per i laptop, elevandoli a livelli senza precedenti.

Esperienze AI senza interruzioni grazie a MagicRing

Nell’era dell’AI mobile, la connettività tra dispositivi è essenziale. La tecnologia MagicRing di HONOR consente la connessione automatica tra dispositivi dello stesso account, riducendo il consumo energetico e garantendo un’esperienza fluida.

MagicRing non si limita a connettere i dispositivi, ma integra i servizi tra essi. Ad esempio, è possibile utilizzare la stessa tastiera e mouse su più dispositivi, ricevere chiamate e notifiche direttamente sul laptop e persino controllare la fotocamera dello smartphone dal PC. Funzionalità come Cocreator[7] permettono di creare capolavori artistici direttamente su HONOR MagicPad 2 utilizzando la Magic-Pencil, mentre strumenti come AI Eraser su HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon migliorano la produttività in modo intuitivo. Nel frattempo, possono anche utilizzare AI Eraser di HONOR Magic V3 sull'HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon per sperimentare livelli senza precedenti di comoda intelligenza artificiale mobile.

Connettività avanzata e memoria espandibile

Integrando robuste capacità hardware, l'HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon eleva l'esperienza utente a nuovi livelli. Per migliorare la praticità complessiva, il dispositivo è dotato di numerose porte, tra cui Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, porte HDMI e un jack per cuffie/microfono da 3,5 mm, garantendo adattabilità e un utilizzo senza problemi. Inoltre, grazie a una memoria ad alta frequenza fino a 32GB, gli utenti possono collegare qualsiasi dispositivo necessario per un utilizzo prolungato ed efficiente. Questa caratteristica lo rende particolarmente utile per lavoratori da remoto e studenti online, che necessitano di collegare periferiche e accessori per aumentare la produttività e migliorare l’esperienza di apprendimento.

Disponibilità e prezzi

L’HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon è disponibile nella colorazione Grey nei negozi. Prezzi a partire da €1699,90. Inoltre, fino al 31 gennaio sarà possibile usufruire di un coupon di 200 euro.

