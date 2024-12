LG lancia LG Radio+: il nuovo servizio gratuito di streaming audio per smart tv

LG ha annunciato il lancio di LG Radio+, il nuovo servizio di streaming audio gratuito supportato da pubblicità, ora disponibile su Smart TV LG con sistema operativo webOS 6.0 e versioni successive. Con LG Radio+, gli utenti possono accedere facilmente a una vasta selezione di podcast e programmi radiofonici. Grazie all’integrazione con l’app LG ThinQ, l’esperienza d’uso è ancora più confortevole, permettendo agli utenti di ascoltare i propri contenuti preferiti ovunque si trovino nella stanza.

Per offrire contenuti audio selezionati, LG ha stretto una partnership con Radioline, un fornitore globale, permettendo agli utenti di accedere tramite un’unica piattaforma a un’ampia gamma di stazioni radio e podcast, tra cui notizie, sport, musica e molto altro. Disponibile negli Stati Uniti e in Corea del Sud, LG Radio+ offre una selezione che spazia da NPR, CNN Radio e Fox Radio, fino al popolare podcast statunitense The Joe Rogan Experience, oltre a stazioni locali e contenuti di successo in Corea.

L’app LG Radio+ è facilmente accessibile dal Content Store, dalla sezione App o utilizzando il comando vocale del telecomando puntatore LG, garantendo un modo rapido e pratico per scoprire nuovi contenuti audio.

Grazie a un’interfaccia intuitiva e a una lista completa di canali, LG Radio+ rende l’esplorazione dei contenuti semplice e immediata. Le pagine On Air e Podcast permettono di accedere rapidamente a contenuti audio in streaming desiderati. La pagina Featured, infine, mette in evidenza le tendenze musicali in tempo reale, inclusi i brani più popolari del momento o i successi stagionali. Gli utenti possono navigare facilmente tra oltre 14.500 canali disponibili negli Stati Uniti e più di 440 canali in Corea, scoprendo e godendo contenuti audio su misura per ogni esigenza.

LG Radio+ è accessibile anche tramite l’app LG ThinQ[2]. Questa integrazione consente di godere comodamente dello streaming anche su altri dispositivi audio LG. A partire dal 2025, sarà infatti possibile accedere a LG Radio+ direttamente tramite il pulsante My sugli speaker xboom, rendendo l’esperienza ancora più intuitiva e immediata.

