ASUS ROG ha presentato al CES 2025 le sue più recenti innovazioni

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha presentato un'innovativa linea di tecnologie di gioco in occasione dell'evento virtuale Unlock the ROG Lab: For Those Who Dare per il CES 2025. Abbracciando lo spirito del ROG Lab, dove l'innovazione apre nuove strade, la collezione di quest'anno ridefinisce ciò che è possibile fare nel gaming. Con schede grafiche all'avanguardia, laptop da gioco, mini PC, desktop, monitor, router e GPU esterne, ogni prodotto è stato meticolosamente realizzato per sbloccare il pieno potenziale di ogni giocatore, spingendo i confini della potenza e delle prestazioni come mai prima d'ora.

A guidare l’innovazione c'è la serie ROG Astral GeForce RTX 50, una nuova linea di schede grafiche di fascia alta ispirata all’infinita vastità del cosmo. Progettate per il gaming d’élite, queste schede hanno conquistato il centro della scena dimostrando nuovi livelli di prestazioni grafiche grazie al loro sistema di raffreddamento eccezionale, stabilità e potenza. I prodotti appena annunciati includono i modelli ROG Astral GeForce RTX 5090 e 5080, ROG Astral LC GeForce RTX 5090 e ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti e 5070, i nuovi modelli della gamma ROG Strix.

Sotto i riflettori ci sono anche i portatili gaming del 2025 ROG Strix SCAR 16/18 che ridefiniscono gli standard prestazionali grazie ai processori di nuova generazione Intel Core Ultra 9 275HX e GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop. A completare questa linea ci sono i modelli ROG Strix G16/G18 che combinano perfettamente specifiche potenti con un design elegante. Disponibili con le opzioni AMD Ryzen™ 9 o Intel Core Ultra 9 275HX, questi laptop sono ideali per i giochi AAA, la creazione di contenuti e altro ancora.

Alimentate da NVIDIA Blackwell, le GPU NVIDIA GeForce RTX™ Serie 50 offrono capacità rivoluzionarie per gamer e creatori di contenuti. Dotate di una potenza AI senza precedenti, le schede della Serie RTX 50 consentono nuove esperienze e una fedeltà grafica di livello superiore. Moltiplica le prestazioni con NVIDIA DLSS 4, genera immagini a velocità mai viste prima e libera la creatività con NVIDIA Studio. Inoltre, accedi ai microservizi NVIDIA NIM: modelli AI all’avanguardia che permettono ad appassionati e sviluppatori di creare assistenti, agenti e flussi di lavoro con prestazioni massime su sistemi compatibili con NIM.

I portatili da gioco ultrasottili Zephyrus G14/G16 superano i limiti della portabilità, offrendo eccezionali capacità di gioco e creative senza compromessi. ROG ha anche presentato il 2025 Flow Z13, un versatile tablet da gioco 2-in-1 alimentato dal più recente AMD Ryzen AI Max+ 395 con Radeon 8060S, che sfoggia uno straordinario display Nebula. ROG XG Mobile, una GPU esterna ad alte prestazioni, aggiunge ulteriore potenza grafica ai laptop compatibili, consentendo a giocatori e creativi di ottenere prestazioni di livello desktop anche per le applicazioni più impegnative.

Per quanto riguarda i desktop gaming, ROG ha presentato la serie G700 di torri ad alte prestazioni dotate di soluzioni di raffreddamento avanzate e guidate dai processori Intel Core Ultra 9 285K o AMD Ryzen 7 9800X3D con GPU NVIDIA GeForce RTX 5090. Nel frattempo, il Mini PC ROG NUC (2025) si pone come nuovo paradigma nel ridefinire il concetto di gaming compatto grazie alla possibilità di supportare fino a un processore Intel Core Ultra 9 265H e una GPU NVIDIA GeForce RTX 5080, offrendo prestazioni eccezionali, efficienza potenziata dall'intelligenza artificiale e ampie opzioni di connettività in un design elegante e raffinato.

ROG ha inoltre elevato ulteriormente l'esperienza di gioco con il ROG Swift OLED PG27UCDM, un monitor gaming da 27 pollici con risoluzione 4K che vanta l'ultimo pannello QD-OLED di quarta generazione, una frequenza di aggiornamento ultraveloce di 240 Hz ed il supporto allo standard DisplayPort 2.1a UHBR20 con larghezza di banda di 80 Gbps. Completa l'offerta l’innovativo ROG Rapture GT-BE19000AI, il primo router gaming Wi-Fi 7 AI al mondo dotato di NPU integrata, che garantisce una connettività perfetta per le esperienze di gioco online più impegnative.

