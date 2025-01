Toshiba presenta i nuovi hard disk portatili Canvio Flex e Canvio Gaming da 2,5”

Toshiba ha svelato il nuovo design per i suoi hard disk portatili (HDD) Canvio Flex e Canvio Gaming da 2,5 pollici. Dal design elegante, leggero e funzionale, i nuovi Canvio sono semplici da usare, grazie alla modalità di collegamento plug-and-play con USB3.2 Gen1, e offrono una capacità di 1TB[2], 2TB e 4TB.

Per soddisfare le esigenze dello stile di vita digitale di oggi, Canvio Flex, in un’elegante finitura in argento satinato, è una soluzione di archiviazione portatile che offre una flessibilità senza pari. Grazie all’inclusione dei cavi USB Type-C e Type-A, questo HDD compatto e leggero può essere collegato senza problemi a smartphone e tablet Android e iOS, Mac e PC Windows e altri dispositivi compatibili, senza necessità di riformattazione. Questa funzione cross-device consente a famiglie, studenti, professionisti, nomadi digitali e viaggiatori di eseguire il backup e l’accesso ai file importanti e ai ricordi più cari in tutta sicurezza anche in viaggio.

Pensato per i gamer che hanno bisogno di più spazio, il Canvio Gaming è la scelta ideale. La sua raffinata finitura metallizzata grigio scuro e il LED blu si ispirano al design delle più recenti console di gioco. Inoltre, il Canvio Gaming è dotato di una modalità “always on” che consente tempi di ripresa più rapidi per le partite in corso e tempi di risposta rapidi quando si passa alla sfida successiva.





