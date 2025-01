LG presenta la collezione 2025 di Tv Oled evo

LG ha svelato la collezione 2025 di TV OLED evo che include la serie true wireless M5 e la serie G5.

La nuova collezione è provvista del nuovo processore con Intelligenza Artificiale (IA) α (Alpha) 11 Gen2, che offre un’eccezionale capacità di elaborazione dell’immagine che, combinata con la consueta qualità d’immagine offerta dalla tecnologia LG OLED, regala neri impeccabili e una luminosità eccezionale. Inoltre, l’integrazione dell’IA consente ai nuovi TV LG OLED evo di offrire un’esperienza utente completamente personalizzata.

I nuovi TV OLED evo utilizzano la tecnologia LG Brightness Booster Ultimate che migliora l’architettura di controllo della luminosità e gli algoritmi di potenziamento della luce per ottenere una luminosità tre volte superiore rispetto ai modelli OLED tradizionali. Questo significativo aumento della luminosità permette di mettere a fuoco anche i minimi dettagli con impostazioni di luminosità diverse, per offrire un’esperienza di visione incredibilmente realistica.

La riproduzione dei colori dei nuovi TV LG OLED evo è incredibilmente accurata e realistica, sia in ambienti luminosi che scuri, tanto da aver conquistato le certificazioni “Perfect Black” e “Perfect Color” di UL Solutions e la certificazione di fedeltà cromatica del 100% di Intertek. I TV LG OLED evo 2025 hanno inoltre ottenuto la certificazione “Quick Stability with Image Quality” di TÜV Rheinland grazie alla capacità di stabilizzare rapidamente la luminosità e la temperatura del colore subito dopo l’accensione.





La collezione 2025 di TV LG OLED evo introduce un’importante aggiornamento della funzione Filmmaker Mode: i nuovi modelli supportano infatti Filmmaker Mode with Ambient Light Compensation, che rileva in modo accurato le condizioni di luminosità dell’ambiente e calibra automaticamente le impostazioni dell’immagine per mantenere l’intento originale del regista, offrendo in questo modo una vera esperienza cinematografica in diverse condizioni di luce.

LG ha introdotto sulla collezione 2025 diverse novità anche sul fronte gaming tra cui la prima frequenza di aggiornamento variabile (VRR) 4K 165Hz del settore, certificata da NVIDIA G-SYNC®e AMD FreeSync Premium. In questo modo, i TV LG OLED evo 2025 eliminano il tearing e lo stuttering, garantendo un input lag minimo e fino a 165 fotogrammi al secondo. I TV OLED evo sono inoltre i primi a ricevere la certificazione ClearMR 10000 di VESA che assicura un’esperienza fluida anche durante le sequenze di azione più frenetiche.

Il nuovo processore con Intelligenza Artificiale α11 offre inoltre una migliore qualità delle immagini e del suono.

Gli algoritmi di deep learning analizzano le immagini in bassa risoluzione e di bassa qualità portandole a una definizione più alta, lavorando sui singoli pixel, per immagini più naturali e nitide. Inoltre, la funzione Dynamic Tone Mapping Professional offre un controllo avanzato sui contenuti HDR10, consentendo ai creator professionisti di ottenere una rappresentazione accurata dei colori e dei dettagli in tutti gli ambienti di visione.

Sul fronte audio, la collezione 2025 conferma la funzione AI Sound Pro, che offre un audio ricco e immersivo grazie al suono surround virtuale 11.1.2 degli altoparlanti integrati nel TV e all’IA che separa i dialoghi dal resto della traccia audio per migliorarne la chiarezza. Infine, attraverso l'analisi di oltre 1.6 miliardi di impostazioni immagine e 40 milioni di profili audio, le funzioni AI Picture e AI Sound Wizard sono in grado di personalizzare la riproduzione audio e video in base alle preferenze degli utenti. Questo livello di personalizzazione rende gli LG OLED evo 2025 i TV più intuitivi e incentrati sull’utente presenti sul mercato.

LG ha reso l’esperienza utente incredibilmente fluida grazie a un percorso personalizzato che inizia nel momento in cui il TV viene acceso con il nuovo telecomando puntatore con IA.

La schermata iniziale AI Welcome accoglie gli utenti per nome e offre raccomandazioni personalizzate in base alle loro preferenze e abitudini di visione, mentre AI Voice ID riconosce la voce dell’utente cambiando in modo automatico il profilo con le sue impostazioni.

La funzione AI Search rende semplicissimo trovare i propri contenuti preferiti grazie all’utilizzo di un Large Language Model (LLM) che comprende il contesto di conversazione e le intenzioni dell’utente. L’accesso a Microsoft Copilot semplifica ulteriormente il processo permettendo di trovare e organizzare in modo efficiente tutte le informazioni. Per un’esperienza ancora più fluida e coinvolgente, AI Chatbot identifica in modo proattivo i potenziali problemi offrendo soluzioni tempestive ed efficaci. Inoltre, la funzione Generative Image Gallery[7] permette agli utenti di creare immagini personalizzate da usare come sfondo, utilizzando semplicemente i comandi vocali per aggiungere un tocco personale e creativo all’esperienza di visione.

Infine, a rendere l’esperienza utente estremamente semplice ci pensa l'interfaccia user-friendly del sistema operativo webOS, provvisto di una nuova schermata iniziale più veloce, intuitiva e personalizzata.

Inoltre, webOS supporta ora l’integrazione multipiattaforma collegandosi a più ecosistemi, come ThinQ e Google Home, per controllare i diversi dispositivi IoT presenti in casa. Grazie all’unione di questi ecosistemi versatili e all’ampliamento delle funzionalità multipiattaforma, gli utenti possono gestire e controllare senza difficoltà il proprio ecosistema domestico attraverso un’unica interfaccia intuitiva. Infine, il programma webOS Re:New consente ai possessori di smart TV LG di ricevere aggiornamenti per cinque anni per godere di un’esperienza utente sempre aggiornata.

