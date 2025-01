HONOR rivela tutta la potenza dell’AI con il nuovo HONOR Magic7 Pro

HONOR ha annunciato il lancio di HONOR Magic7 Pro sul mercato italiano. Con l'obiettivo di offrire un'esperienza AI Phone senza pari, HONOR presenta HONOR Magic7 Pro, dotato di tecnologie AI all'avanguardia che rivoluzionano la fotografia, migliorano la qualità del display e garantiscono prestazioni hardware eccezionali.

Entrambi i dispositivi includono l’app Google Gemini preinstallata, un assistente AI che aiuta gli utenti a migliorare idee, scrivere email, pianificare eventi e molto altro.

La serie HONOR Magic7 offre un'interfaccia altamente personalizzata e intelligente che integra l’AI nelle attività quotidiane. Con Magic Portal migliorato, gli utenti possono selezionare oggetti sullo schermo e accedere immediatamente a testi, immagini e app correlate. Il Magic Portal supporta una vasta gamma di scenari d’uso, dal social media all’intrattenimento, dal lavoro alla produttività. Inoltre, grazie a una comprensione semantica avanzata, è possibile accedere rapidamente a contenuti legati a luoghi di interesse e IP cinematografici.

Per consentire agli utenti di massimizzare la produttività, la serie HONOR Magic7 è dotata di un'ampia gamma di funzionalità come AI Translation e HONOR Notes, che la rendono uno strumento essenziale per i professionisti che cercano di raggiungere l'eccellenza sul lavoro. Con AI Translation, la serie HONOR Magic7 offre una traduzione istantanea fino a 13 lingue, aiutando gli utenti a colmare le lacune linguistiche durante le interazioni in tempo reale. Inoltre, HONOR Notes supporta la funzione AI Summary, in grado di analizzare rapidamente il contenuto degli appunti degli utenti e di fornire un riassunto del contenuto, mentre AI Minutes consente agli utenti di distillare gli spunti essenziali da lunghe trascrizioni di riunioni o materiali di formazione.

App Google Gemini

L'overlay di Gemini offre un accesso rapido all'assistenza dell'intelligenza artificiale di Google e un aiuto contestuale a ciò che si trova sullo schermo. Con le estensioni di Gemini gli utenti possono trovare e agire in base alle informazioni contenute nelle app e nei servizi di Google come Maps, YouTube, Flights e Hotels. Con Gemini gli utenti possono anche creare immagini accattivanti per il divertimento, l'ispirazione, il lavoro e qualsiasi altra cosa. Gli utenti possono anche fare brainstorming, semplificare argomenti complessi e prepararsi a momenti importanti con risposte in tempo reale: basta cliccare sul pulsante Gemini Live nell'app Gemini. Progettato per adattarsi a diversi stili di conversazione, Gemini consente agli utenti di cambiare idea a metà frase, di fare domande di approfondimento e di lavorare in multitasking senza alcuno sforzo.

Un’esperienza fotografica rivoluzionaria con AI HONOR IMAGE ENGINE

Per offrire agli utenti un'esperienza fotografica eccezionale, HONOR Magic7 Pro è dotato di un avanzato sistema di fotocamere HONOR AI Falcon. Con la fotocamera principale Super Dynamic HONOR Falcon da 50MP, gli utenti possono catturare dettagli intricati e luminosità in varie condizioni di illuminazione, grazie al sensore Super Dynamic HONOR Falcon Camera da 1/1,3” leader del settore e all'obiettivo con apertura regolabile f/1,4. La Wide Camera da 50MP amplia il campo visivo degli utenti, rendendola perfetta per le riprese di paesaggi o le foto di gruppo. Inoltre, il teleobiettivo da 200MP è ideale per coloro che amano fotografare soggetti distanti e paesaggi notturni mozzafiato, grazie all'avanzato sensore teleobiettivo da 1/1,4” con un'ampia apertura f/2,6. Questo miglioramento garantisce un'eccezionale nitidezza e un'eccezionale presa di luce, anche in condizioni di illuminazione difficili.

Sfruttando la potenza delle funzioni Light and Shadow Portrait Large Model, Capture Enhancement Large Model e Telephoto Enhancement Large Model, HONOR Magic7 Pro integra l'AI HONOR IMAGE ENGINE - il primo sistema di imaging mobile del settore con Hybrid (device-cloud) AI Large Models, offrendo agli utenti un'esperienza fotografica sofisticata e intelligente con elevate capacità di imaging. La modalità Ritratto di Harcourt offre agli utenti opzioni creative per catturare ritratti di grande impatto con un'illuminazione raffinata, mentre la funzione Ritratto potenziato AI offre ritratti ad altissima definizione che fanno risaltare i veri colori di ogni soggetto. L'introduzione dell'AI Super Zoom, progettato per inquadrare scenari mozzafiato con una straordinaria gamma di lunghezze focali da 30x a 100x, per catturare immagini cristalline anche da grandi distanze. Con

HONOR AI Motion Sensing Capture, gli utenti possono catturare momenti preziosi con eccezionale chiarezza. Inoltre, HD Super Burst consente agli utenti di congelare sequenze d'azione ad alta velocità con precisione a 10 fotogrammi al secondo, assicurando che ogni movimento sia catturato con precisione in ogni singolo scatto.







Dotata di una batteria al silicio-carbonio di terza generazione da 5270 mAh, la serie HONOR Magic7 utilizza materiali anodici innovativi a base di silicio per migliorare le prestazioni. Questa batteria fornisce un'alimentazione affidabile a basse temperature e supporta la ricarica rapida con HONOR SuperCharge 100W Wired e HONOR SuperCharge 80W Wireless, consentendo agli utenti di ottenere una carica completa in soli 33 minuti con un caricabatterie cablato compatibile, il che la rende una scelta eccellente per chi ha bisogno di soluzioni di ricarica rapida. Inoltre, il chip HONOR E2 4-in-1 integrato migliora la gestione dell'energia e rileva lo stato di salute della batteria, regolando in modo intelligente la corrente in base ai fattori ambientali e al carico di lavoro richiesto. Questa innovazione migliora la sicurezza e l'affidabilità, prolungando la durata della batteria degli smartphone di punta, anche in condizioni climatiche estreme.

Alimentata dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite, la serie Magic7 è dotata dell'avanzata CPU Qualcomm® Oryon e della GPU Qualcomm Adreno. Grazie alla prima tecnologia AI Real-Time Rendering del settore, supportata dalle capacità AI di HONOR sul dispositivo e dall'architettura di elaborazione eterogenea di Snapdragon, il dispositivo offre una grafica di livello PC e un gameplay quasi full-frame, consentendo agli utenti di godere di un'esperienza di gioco impareggiabile e reattiva. Dotato del primo AI Predictive Scheduling Engine, il dispositivo utilizza la previsione della scena AI e il riconoscimento preciso del frame rate per una gestione ottimale del sistema, garantendo una stabilità del frame rate leader del settore con fluttuazioni inferiori allo 0,2. Inoltre, il dispositivo è dotato di un altoparlante stereo con una cavità sonora ultra-grande integrata e audio spaziale. Grazie a un algoritmo di miglioramento dei bassi, questa funzione offre bassi potenti e risonanti per un'esperienza audio più ricca.

La serie HONOR Magic7 vanta poi una serie di funzioni AI per il comfort della vista, tra cui il display a luce polarizzata circolare che riproduce le caratteristiche della luce solare e fornisce un'illuminazione delicata e uniforme da qualsiasi angolazione. Con il PMW dimming senza rischi a 4320 Hz, la visualizzazione notturna circadiana, la visualizzazione dei toni naturali, la tecnologia di riduzione della luce blu a livello hardware e altro ancora, la serie HONOR Magic7 da 6,8 pollici segna una svolta con il display Natural Light HONOR AI Eye Comfort, che consente di ottenere una simulazione della luce naturale a tutto tondo, compresi colore, spettro, polarizzazione, continuità, luminosità e ritmo, pionieristicamente un nuovo standard nella cura degli occhi, simulando le caratteristiche della luce naturale in tutte le dimensioni. Inoltre, HONOR NanoCrystal Shield offre una durata eccezionale, essendo dieci volte più resistente alle cadute rispetto al vetro normale e certificato per la resistenza alla polvere e all'acqua, garantendo che la serie HONOR Magic7 sia protetta dall'usura quotidiana.

