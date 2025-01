Qualcomm e Samsung portano Snapdragon 8 Elite sulla serie Galaxy S25

Qualcomm Technologies ha annunciato il lancio della piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite per Galaxy, personalizzata in modo esclusivo in collaborazione con Samsung per alimentare i modelli Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra a livello globale. Dotato della CPU di seconda generazione Qualcomm Oryon più potente e più veloce al mondo, della rivoluzionaria GPU Qualcomm Adreno e della pionieristica NPU Qualcomm Hexagon, Snapdragon 8 Elite per Galaxy offre prestazioni senza precedenti, trasformando il modo in cui gli utenti interagiscono con il proprio dispositivo Galaxy AI.

Snapdragon 8 Elite per Galaxy è una piattaforma potente, che offre all'intera serie Galaxy S25 le migliori funzionalità di IA on-device, oltre a funzioni 5G e Wi-Fi di alto livello grazie al sistema Modem-RF Snapdragon X80 5G e al sistema di connettività mobile Qualcomm FastConnect 7800 che garantiscono una connessione da cellulare e Wi-Fi ultraveloce. Inoltre, la serie Galaxy S25 è il primo dispositivo commerciale dotato di Snapdragon Satellite, consentendo agli utenti di inviare e ricevere messaggi via satellite (narrowband NTN) con il supporto nativo del sistema operativo Android.







Qualcomm Technologies e Samsung hanno lavorato insieme per personalizzare lo Snapdragon 8 Elite per Galaxy in modo da offrire una qualità d'immagine e un consumo energetico di prim'ordine sul display di uno smartphone Galaxy. Progettato per stabilire nuovi standard di innovazione, Samsung ha poi collaborato con Qualcomm Technologies per integrare il supporto del filtro spazio-temporale (STF) nell'ISP Qualcomm Spectra della serie, consentendo riprese video nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione, anche a 8K 30fps, e mantenendo al contempo un'efficienza di consumo energetico di prima categoria.

Inoltre, le due aziende hanno collaborato per adattare Snapdragon 8 Elite per Galaxy alle più recenti esperienze Gemini. Che si tratti di gestire le attività tra app, di realizzare livestreaming dall'app Gemini o di usare Gemini come assistente di scrittura, queste esperienze funzioneranno con continuità ed efficienza su Snapdragon.

