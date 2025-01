Sony: nuove funzionalità per il firmware BURANO 2.0

Sony ha annunciato l'aggiunta di nuove funzionalità e miglioramenti operativi all'imminente aggiornamento del firmware BURANO versione 2.0. Prevista per marzo 2025, la versione 2.0 di BURANO offre molte nuove funzionalità e miglioramenti richiesti dalla comunità degli utenti, tra cui nuovi formati di registrazione, un nuovo de-squeeze 1.8x e miglioramenti del monitoraggio.

BURANO Versione 2.0: nuovi formati di registrazione

Come annunciato in precedenza, la versione 2.0 includerà nuovi formati di registrazione, tra cui un nuovo crop Full Frame da 3,8K che sfrutta quasi tutto il sensore e può riprendere fino a 120 fps e una modalità da 1,9K che può riprendere fino a 240 fps. Queste nuove modalità di registrazione consentono al regista di dare priorità alle prestazioni del sensore in base alle esigenze della propria applicazione. Altri nuovi formati di registrazione includono l'aggiunta di 24.00 fps alle modalità X-OCN 16:9 e le seguenti:

Full Frame 3,8K Modalità 16:9 Fino a 120 fps XAVC e X-OCN Super 35 Modalità 4.3K 4:3 (per Anamorfico) Fino a 60 fps Solo X-OCN Super 35 1,9K Modalità 16:9 Fino a 240 fps [i] Solo XAVC

La versione 2.0 di BURANO aggiungerà anche un'impostazione di de-squeeze 1,8x e ulteriori modalità ad alta frequenza di fotogrammi (S e Q), tra cui fino a 66, 72, 75, 88, 90, 96 e 110 fps. Inoltre, verrà aggiunta la registrazione proxy per i formati di registrazione a 24.00 fps.

BURANO Versione 2.0: miglioramenti a monitoraggio, SDI e metadati

Oltre ai nuovi formati di registrazione, la versione 2.0 offre vari miglioramenti per il monitoraggio e i metadati, tra cui l'uscita video SDI standardizzata per il monitoraggio di X-OCN e XAVC[ii] . Aggiunge metadati sulla compensazione della respirazione e sulla stabilizzazione dell'immagine in X-OCN, metadati sul codice temporale e sul nome del clip all'uscita SDI.

Sulla base del feedback degli utenti BURANO, la versione 2.0 offrirà una visualizzazione migliorata sullo schermo che colloca le informazioni sullo stato della telecamera al di fuori dell'immagine e include anche il View Finder Gamma Display Assist mentre si utilizza S-Log3 per il monitoraggio.

La versione 2.0 aggiunge l'uscita a 24 V al menu Tensione dell'attacco PL. Inoltre, aggiunge la compatibilità con il controllo di messa a fuoco/iris/zoom per gli obiettivi con attacco PL mentre si utilizza l'impugnatura opzionale GP-VR100 di BURANO.

BURANO Versione 2.0: miglioramento dell'output delle immagini e aggiunta di strumenti di esposizione

La versione 2.0 di BURANO includerà anche diversi miglioramenti nella resa delle immagini, tra cui una resa migliore quando si utilizza l'aspetto S-Log3 preimpostato o le LUT utente 3D. Inoltre, la versione 2.0 migliorerà le prestazioni della messa a fuoco automatica quando si registrano i seguenti frame rate: 23,98, 24, 25 e 29,97.

La versione 2.0 include anche strumenti di esposizione aggiuntivi (High/Low Key) derivati dal sistema di fotocamera di punta VENICE. Oltre a ciò, amplierà le preimpostazioni di memoria per il bilanciamento del bianco da 3 a 8 e supporterà la stabilizzazione attiva/elevata dell'immagine nelle modalità di ripresa Full-Frame crop 6K e Super 35 1.9K 16:9.

Inoltre, la versione 2.0 di BURANO migliorerà la facilità d'uso con la possibilità di formattare i supporti dalla schermata di stato e di impostare l'ID CAM e il numero di bobina, standard per le applicazioni di documentari e reality TV.

La versione 2.0 modificherà anche l'impostazione della frequenza predefinita in fabbrica da 59,94 a 23,98p e aggiungerà un'impostazione per il "ripristino delle impostazioni predefinite".

Infine, la versione 2.0 di BURANO aggiungerà funzionalità per eventi live e multicam, tra cui il controllo dell'ND variabile da RCP, il controllo migliorato della telecamera da Camera Remote SDK e il controllo del tally per i dispositivi collegati via LAN.

Disponibilità

Il rilascio della nuova versione 2.0 di BURANO è previsto per marzo 2025. I registi possono facilmente scaricare l'aggiornamento direttamente sulla propria telecamera utilizzando un Mac o un PC.

