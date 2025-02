Temu è stata l'applicazione di Shopping Globale più scaricata nel 2024

Temu, la piattaforma di e-commerce nota per offrire prodotti a bassi prezzi, è stata la shopping app più scaricata al mondo nel 2024, poiché i consumatori erano alla ricerca di opzioni per affrontare l'inflazione, gli alti tassi di interesse e l'incertezza economica.

Il successo della piattaforma denota anche una crescente preferenza dei consumatori per esperienze di acquisto one-stop in grado di offrire un'ampia gamma di prodotti di diversi settori a prezzi competitivi, secondo il rapporto State of Mobile 2025 di Sensor Tower.

"I consumatori sono alla ricerca costante di piattaforme in cui possono acquistare in tutti i tipi di settori", si legge nel rapporto in cui sono stati analizzati i dati di iOS App Store e Google Play dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2024. Il “vantaggio della catena di approvvigionamento di Temu consente di offrire spedizioni gratuite e prezzi vantaggiosi, riconoscibili su scala mondiale soprattutto in un periodo in cui i consumatori affrontano l'inflazione, l'aumento dei tassi di interesse e un ambiente geopolitico incerto".

Secondo tale rapporto, Temu si è classificata come la quarta app più veloce lanciata negli ultimi tre anni con 50 milioni di utenti attivi mensili (MAU) a livello globale, un traguardo che ha raggiunto solo otto mesi dopo il suo debutto nel settembre 2022.

La strategia di prezzo di Temu è sostenuta dal modello di vendita diretta dalla fabbrica, che collega direttamente i consumatori con i produttori. Eliminando gli intermediari, la piattaforma mantiene prezzi competitivi ed efficienza operativa. Temu, dal suo lancio negli Stati Uniti nel settembre 2022, si è espansa in 90 mercati, tra cui il continente americano, Europa, Medio Oriente, Africa, Asia e Oceania.

Secondo SensorTower, Temu ha guidato la classifica delle app più scaricate per la vendita al dettaglio in 15 mercati principali nel 2024, tra cui Stati Uniti, Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Corea del Sud, Spagna, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito.

"I miei amici e familiari che nel 2023 non sapevano chi fosse adesso la conoscono bene", ha detto Moira Weigel, assistente di cattedra presso l'Università di Harvard che studia i mercati online transnazionali. Temu ci è riuscita, perché ha soddisfatto le esigenze di quei gruppi che non erano stati presi in considerazione, come i consumatori che cercano valore in mezzo a un’inflazione ancora elevata, ha detto Weigel.

Uno studio di benchmarking condotto dalla Cebr con sede nel Regno Unito ha rilevato che le famiglie del Regno Unito potrebbero risparmiare fino a £3.000 (3.574,71 €) all'anno acquistando su una piattaforma diretta dalla fabbrica come Temu, poiché i risparmi sui costi derivanti dall'eliminazione degli intermediari e le loro commissioni vengono trasferiti ai consumatori.

Temu ha anche iniziato a reclutare venditori locali e a stabilire servizi di fulfillment locali in 16 mercati chiave, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia e Giappone, per espandere l'offerta di prodotti e migliorare i tempi di consegna.

Il fulfillment locale consente a Temu di offrire merci più ingombranti, come mobili, attrezzature industriali e altri articoli di alto valore che potrebbero non essere stati prontamente disponibili online in precedenza. Anche la velocità di consegna dovrebbe migliorare, con tempi di fulfillment brevi per alcuni articoli con consegne al giorno lavorativo successivo.

Secondo quanto riferito da Temu, circa l'80% della sua attività europea potrebbe provenire dal suo modello «local-to-local», che consente ai venditori di raggiungere nuovi clienti in tutte le regioni.

