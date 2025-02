La Major League Soccer torna in MLS Season Pass su Apple TV

La Major League Soccer torna su Apple TV il mese prossimo ed è possibile abbonarsi a MLS Season Pass per godersi ogni singola azione della 30ª stagione. Chi si abbona avrà accesso a tutte le partite della MLS senza oscuramenti, con copertura completa, analisi approfondite, una ricca programmazione, contenuti esclusivi e, tra le altre cose, il campionato annuale Leagues Cup, l’MLS All-Star Game, i playoff dell’Audi MLS Cup e una selezione di partite MLS NEXT Pro.

Per celebrare l’inizio della stagione 2025, MLS Season Pass trasmetterà alcune partite pre-stagione, incluso il match tra LAFC e Club América, vincitore della Liga MX Apertura 2024, previsto per l’11 febbraio alle 22:30 ET, e l’amichevole conclusiva tra Inter Miami e Orlando City SC il 14 febbraio alle 19:30 ET. Queste partite saranno anche disponibili gratuitamente per chiunque abbia un abbonamento ad Apple TV+.

Il 22 e il 23 febbraio, tutte le 30 squadre scenderanno in campo per il weekend “MLS is Back”. Lionel Messi, MVP della MLS, e l’Inter Miami CF ospiteranno il New York City FC in occasione della partita di apertura, alle 14:30 ET. Il programma completo della regular season è disponibile su mlssoccer.com.

Tra le novità del 2025 c’è anche il Sunday Night Soccer: ogni domenica, MLS Season Pass permetterà di vedere una delle partite più entusiasmanti della settimana in occasione di questo appuntamento, che vanta una produzione migliorata e una programmazione in studio dedicata. Queste partite in prima serata verranno trasmesse nel corso dell’intera regolar season, mettendo in evidenza gli incontri più entusiasmanti. Il Sunday Night Soccer includerà momenti pre e post partita, con una produzione migliorata e una programmazione in studio, oltre a grafiche con testo in inglese e spagnolo. Tutte le partite del Sunday Night Soccer saranno anche disponibili in streaming per chiunque abbia un abbonamento ad Apple TV+.

