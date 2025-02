realme alza il sipario sulla serie 14 Pro

realme presenterà la Serie 14 Pro - con realme 14 Pro+ e realme 14 Pro - in occasione del prossimo Mobile World Congress (MWC) 2025, a Barcellona. È la prima linea di smartphone sensibili al freddo e che cambiano colore.

In collaborazione con lo studio di design industriale nordico Valeur Designers, realme svela poi l'esclusiva variante Pearl White della Serie 14 Pro. Ispirata all'oceano, questa serie presenta una texture raffinata, simile a una conchiglia, che racchiude un corpo ultra-sottile: il 14 Pro misura solo 7,55 mm di spessore, mentre il 14 Pro+ è inferiore a 8 mm.

Per la sua innovativa tecnologia che consente di cambiare colore in funzione della temperatura, la prima nel settore degli smartphone, la Serie 14 Pro utilizza pigmenti avanzati che reagiscono alle temperature e consentono alla cover posteriore del telefono di passare da uno splendido bianco perla a un vibrante blu quando le temperature scendono sotto i 16°C, e viceversa quando le temperature salgono. Inoltre, non esistono due cover posteriori con finitura Pearl White identiche, per soddisfare il desiderio di espressione personale e di individualità.

La variante Suede Grey della Serie 14 Pro è realizzata in pelle scamosciata vegana, rinomata per la sua eleganza e l'eccezionale qualità al tatto. Questo design innovativo non solo migliora l'esperienza d'uso, ma è prodotto con risorse a base biologica, offrendo una superficie antiscivolamento e una sensazione al tatto di qualità.

La nitidezza, pietra miliare degli smartphone con fotocamera premium, è alla base dell'eccellenza dell'immagine della Serie 14 Pro. In particolare, il 14 Pro+ ridefinisce la fotografia notturna con il primo sistema a triplo flash al mondo.

Quando le luci si abbassano e inizia la festa, il primo flash triplo “MagicGlow” al mondo si trasforma in un sistema di illuminazione personale. Questo sistema rivoluzionario fornisce un'illuminazione su tre direzioni - frontale, laterale e di riempimento ambientale - ricreando condizioni di illuminazione da studio in ambienti poco illuminati. Inoltre, è possibile selezionare le impostazioni di illuminazione e temperatura del colore per soddisfare ogni esigenza.





Il 14 Pro+ è anche l'unico smartphone di fascia media a offrire un teleobiettivo periscopico, tipicamente riservato ai dispositivi flagship a causa del costo elevato. L'obiettivo periscopico di livello professionale è dotato del sensore Sony IMX882 da 1/2”, che introduce l'unico SuperZoom 120X del segmento. A questo si affianca la fotocamera principale Sony IMX896 OIS da 50 MP, con un sensore da 1/1,56”, che consente di ottenere una nitidezza di livello DSLR in varie condizioni di illuminazione.

La serie realme 14 Pro segna un salto di qualità nelle prestazioni, per elevare l'esperienza di lavoro, gioco e intrattenimento. Entrambi i modelli sono dotati di una batteria titanica da 6000 mAh. Grazie all'innovativa tecnologia della batteria Flex Pack di realme, il 14 Pro+ offre un aumento del 15% della capacità e una durata della batteria superiore del 20% rispetto al suo predecessore, pur mantenendo un profilo sottile. Gli utenti possono godere di un'impressionante resistenza energetica: il 14 Pro+ è in grado di sostenere giochi HOK per 10 ore e di offrire 17 ore di riproduzione video con una sola carica.

Il realme 14 Pro+ vanta un display quadricurvo di livello flagship, primo nel suo segmento. Con cornici simmetriche ultra sottili di 1,6 mm, raggiunge il più alto rapporto schermo/corpo del segmento, pari al 93,8%. La risoluzione nitida di 1,5K offre una visione cristallina, mentre il dimming a 3840 PWM ad alta frequenza assicura protezione della vista durante l'uso prolungato.

Il cuore del 14 Pro+ è la piattaforma 5G Qualcomm Snapdragon® 7s Gen 3, mentre il 14 Pro è alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G. Entrambi i modelli offrono generose opzioni di archiviazione con fino a 512 GB di ROM e configurazioni dinamiche di RAM da 12 GB+14 GB, garantendo multitasking fluido e spazio per ogni esigenza. La Serie 14 Pro è dotata di un avanzato sistema di raffreddamento a camera 3D Vaper da 6.000 mm², il più grande del segmento, che la rende un'eccellenza nelle prestazioni di gioco.

La Serie 14 Pro si distingue come smartphone certificato dal TÜV Rheinland con le certificazioni IP66, IP68 e la più alta IP69 per un'eccezionale resistenza alla polvere e all'acqua. Lo smartphone può essere immerso in 2 metri d'acqua per 48 ore e continuare a funzionare perfettamente, supportando anche le riprese in modalità subacquea fino a un'ora. I due modelli dispongono, inoltre, di una certificazione di resistenza agli urti di livello militare, che li rende in grado di resistere a qualsiasi condizione. Sia che si tratti di affrontare una giornata lavorativa intensa o di vivere avventure all'aria aperta, la Serie 14 Pro combina durata e tecnologia all'avanguardia per soddisfare le esigenze di uno stile di vita dinamico.

realme 14 Pro+ offre una combinazione ineguagliabile di caratteristiche flagship a un prezzo altamente competitivo, a partire da €579,99. realme 14 Pro parte invece da €429,99 per la variante da 8+256GB. Il 3 marzo, giorno del lancio durante il Mobile World Congress a Barcellona, saranno inoltre svelate interessanti offerte early-bird.

