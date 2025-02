Crescono le mance pagate col POS: +41% di transazioni nel 2024

A incassare le mance, in Italia, è ancora solo una piccola parte dei commercianti: tuttavia, negli ultimi due anni il trend ha visto una progressiva crescita, trainata dalla Legge di Bilancio del 2023, che ha introdotto una tassazione agevolata per le mance, e dal costante aumento dei pagamenti digitali, in particolare della possibilità di selezionare la mancia pagando con il POS. Il successo del cashless in tutti i settori merceologici sta avendo un ruolo fondamentale nel diffondere l’abitudine della mancia anche in Italia, dove è meno radicata che all’estero: introducendo nel proprio business quotidiano strumenti digitali che permettono ai clienti di lasciare la mancia anche quando pagano senza contanti, per gli esercenti è più semplice ricevere e gestire questa tipologia di pagamenti che valorizzano il lavoro degli addetti al servizio. Lo conferma SumUp - fintech attiva nel settore dei pagamenti digitali con soluzioni innovative per business di ogni dimensione - che ha condotto un’analisi su 1.500 esercenti fra bar, ristoranti, hotel e barbieri per osservare il fenomeno delle mance digitali in Italia.

Se le transazioni con mancia sono cresciute del +41% rispetto all’anno precedente, tra il 2022 e il 2024 gli esercenti che utilizzano la funzionalità “Tipping” sulle soluzioni Tap To Pay, Solo e Solo Lite sono aumentati del +24%. Analizzando lo stesso intervallo temporale, l’incasso da mance è più che quintuplicato mentre l’importo medio è aumentato del +7%.

“In Italia gli esercenti che utilizzano i POS per incassare le mance restano ancora una minoranza. Le ragioni sono culturali, per premiare il servizio si tende più a fare pagare il “coperto” o ad arrotondare il conto, ma anche dovute a un certo ritardo tecnologico: secondo quanto riporta FIPE, infatti, solo un POS su quattro è abilitato a ricevere la mancia”, commenta Umberto Zola, Responsabile Online Sales per l’Europa di SumUp. “Per rispondere a questa esigenza e semplificare l’accettazione e rendicontazione delle mance, SumUp consente ai propri esercenti di utilizzare la funzionalità ‘Tipping’ sulle soluzioni Solo, Solo Lite e Tap To Pay: come emerge dai nostri dati, negli ultimi due anni, il trend della mancia digitale è in crescita, spinto dalle novità normative e da una sempre maggiore abitudine ad accettare e a utilizzare i pagamenti con carta“.

Quanto valgono le mance digitali - Se negli ultimi due anni l’importo medio della mancia è aumentato del +7%, guardando ai singoli settori sono gli hotel a registrare la crescita maggiore (+29%), seguiti dai barbieri (+13%) e da caffè e ristoranti (+8%). Il valore della mancia, inoltre, sale con l’aumentare della spesa: tra il 2022 e il 2024 a registrare l’incremento maggiore (+18%) sono stati gli acquisti superiori ai 100 euro. Rispetto al solo 2023, invece, le transazioni con mancia hanno visto un aumento soprattutto in hotel (+480%), ristoranti (+50%), bar (+37%) e fast food (+13%), mentre sono diminuite tra i barbieri (-12%).

Le mance col POS? Le accetta il 24% di esercenti in più rispetto al 2022 - Negli ultimi due anni, in media, sono cresciuti del +24% i commercianti che hanno scelto di offrire ai propri clienti la possibilità di selezionare la mancia pagando con strumenti digitali: l’aumento maggiore è tra i merchant del settore fast food (+107%), seguiti dagli hotel (+49%), caffè e ristoranti (+32%), bar (+12%); quella dei barbieri è l’unica categoria in cui la percentuale diminuisce (-8%). SumUp propone ai merchant tre soluzioni per accettare le mance digitali, rendendo l’operazione più immediata e aiutando a diffondere l’abitudine del tipping anche tra i consumatori italiani. Oltre allo Smart Card Terminal Solo, il POS mobile semplice da usare e trasportabile ovunque, e a Solo Lite, il card reader che consente di accettare tutte le principali tipologie di carte e consente di accettare pagamenti digitali, monitorare le vendite e tenere traccia delle performance aziendali tramite l’app SumUp, tra gli strumenti di SumUp più diffusi tra gli esercenti c’è anche Tap to Pay su iPhone: questa soluzione consente ai merchant di accettare tutte le tipologie di pagamenti senza la necessità di alcun hardware o dispositivo fisico aggiuntivo, è sufficiente un iPhone su cui sia installata l’app gratuita SumUp iOs.

Cosa prevede la normativa per la tassazione delle mance - A regolare la tassazione delle mance è la Legge di Bilancio 2023, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5% sulle mance ricevute dai lavoratori del settore privato (tra cui hotel, ristoranti e bar). Fino al 2024 tale agevolazione coinvolgeva il 25% del reddito annuo percepito ed era applicabile solo ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 50mila euro. Con la Legge di Bilancio 2025, invece, la tassazione con aliquota agevolata (5%) è estesa dal 25% al 30% del reddito annuo percepito, mentre si alza da 50mila a 75mila euro la soglia di reddito per l’esenzione fiscale.

