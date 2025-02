La serie Samsung Galaxy S25 arriva in tutto il mondo

Samsung Electronics annunciato la disponibilità globale della nuova serie Galaxy S25. Gemini, ora disponibile in 46 lingue, insieme a One UI 7 rende le interazioni tra app Samsung e Google più fluide che mai.

Sulla serie Galaxy S25 gli agenti AI multimodali sono integrati in One UI 7, consentendo di eseguire compiti complessi senza interruzioni tra le app. L’interazione con il dispositivo diventa ancora più naturale grazie al supporto per voce, testo, video e immagini. Now Brief fornisce suggerimenti personalizzati per guidare l’utente durante la giornata, mentre Now Bar offre un nuovo hub per le attività in corso. Dall’aumento della produttività con Assistente alla scrittura alla creatività senza limiti offerta da Assistente al disegno, le capacità ampliate di Galaxy AI continuano a supportare gli utenti in ogni aspetto della loro vita quotidiana.

Le interazioni con la serie Galaxy S25 sono anche più intuitive. Con un singolo comando, Gemini trova facilmente l’orario in cui gioca la squadra sportiva preferita di un utente e l’aggiunge automaticamente al Calendario. Inoltre, la funzionalità Cerchia e Cerca con Google, ora migliorata, offre risposte più complete grazie ad AI Overviews e azioni rapide con un solo tocco.





La serie Galaxy S25 perfeziona e migliora ulteriormente le funzionalità essenziali che definiscono l’esperienza Galaxy. Alimentata a livello globale dalla piattaforma Snapdragon 8 Elite Mobile, la serie Galaxy S25 offre un’elaborazione avanzata direttamente sul dispositivo per esperienze AI ancora più veloci e reattive. Grazie a tecnologie esclusive, tra cui ProScaler e il motore Digital Natural Image (mDNIe) di Samsung, la serie Galaxy S25 vanta un’elaborazione delle immagini AI migliorata e una maggiore efficienza energetica del display. Il nuovo sensore ultragrandangolare da 50 MP introdotto sul Galaxy S25 Ultra consente di catturare scatti straordinari a qualsiasi distanza con una chiarezza eccellente, mentre i controlli di livello professionale, come Diaframma Virtuale e Log, trasformano qualsiasi foto o video in un’esperienza visiva senza precedenti.

La serie Galaxy S25 è la prima a supportare Content Credentials, un nuovo standard aperto basato sulla Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA). Samsung è entrato a far parte di C2PA come membro, insieme a leader del settore come Adobe, Microsoft, OpenAI, Google, Publicis Groupe ed altri, collaborando per stabilire delle Content Credentials come standard universale per la provenienza dei contenuti digitali. In linea con il suo impegno per un’innovazione responsabile dell’AI mobile, Samsung ha adottato questo standard per migliorare la trasparenza dei contenuti creati e modificati con l’AI generativa.

La serie Galaxy S25 è disponibile nei negozi e su Samsung.com. Galaxy S25 Ultra è disponibile in Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver e Titanium Gray. Galaxy S25 e Galaxy S25+ sono disponibili in Navy, Silver Shadow, Icyblue e Mint. Altri colori esclusivi saranno disponibili esclusivamente su Samsung.com, ed includeranno Titanium Pinkgold, Titanium Jetblack e Titanium Jadegreen per Galaxy S25 Ultra e anche Blueblack, Coralred and Pinkgold per Galaxy S25+ e Galaxy S25.

Per i primi sei mesi tutti i dispositivi Galaxy S25 includeranno Gemini Advanced e 2TB di storage cloud senza costi aggiuntivi.

