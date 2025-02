TIM, partnership con Apple per offrire ai propri clienti Apple Music e Apple TV+

TIM ha annunciato una importante partnership con Apple che consente ai clienti mobili di avere Apple Music incluso nelle offerte dedicate e ai clienti TimVision di accedere in promozione ai contenuti di intrattenimento di Apple TV+. In particolare, Apple Music sarà incluso nelle nuove offerte TIM YOUNG & Music, TIM Mobile & Music e TIM Giga & Music, mentre i clienti TimVision potranno usufruire di uno sconto del 30% per i primi sei mesi di abbonamento ad Apple TV+.

Apple Music rende omaggio a chi scrive, compone, produce e ama la musica con un catalogo di oltre 100 milioni di brani, playlist selezionate da un team di esperti, anteprime mondiali, interviste e conversazioni con esponenti di spicco della scena artistica con Apple Music Radio, con contenuti originali delle figure più amate e rispettate nel mondo della musica, riproduzione automatica, testi sincronizzati con la musica, audio lossless e un suono coinvolgente grazie all’audio spaziale con Dolby Atmos. Ancor prima della partenza del Festival di Sanremo di quest'anno, con Apple Music i clienti possono ascoltare playlist sanremesi e contenuti esclusivi con l'innovativo Audio Spaziale.

Apple TV+ offre un catalogo di serie pluripremiate e di successo tra cui ‘Ted Lasso’, ‘Scissione’, ‘Silo’, ‘The Morning Show’, ‘Slow Horses’, ‘Monarch: Legacy of Monsters’ e ‘Disclaimer’. Il catalogo include inoltre film come ‘Wolfs - Lupi solitari’, ‘Napoleone’ e ‘The Instigators’, oltre a documentari come ‘Real Madrid: ¡Hasta el final!’ e ‘Il mondiale di Messi: l’apice di una leggenda’.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita