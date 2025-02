Nikon lancia il Nikkor Z 28-135mm F/4 PZ, il primo obiettivo progettato per le riprese video

Nital ha presentato il primo obiettivo Nikon Z full-frame progettato specificamente per le riprese video. Studiato sia per le esigenze dei videomaker indipendenti sia per le piccole troupe, il nuovo zoom motorizzato NIKKOR Z 28-135mm f/4 PZ risolve la ripresa di filmati video ad alta definizione 8k direttamente dalla fotocamera e permette, grazie al suo agile design, di operare facilmente a mano libera. Progettato puntando all'eccellenza, questo obiettivo è una vera svolta per i videomaker che utilizzano fotocamere Nikon Z full-frame come la Z9 e la Z8.

Questo nuovo obiettivo video, caratterizzato da un peso di soli 1.210g (incluso il collare per treppiedi), offre un controllo zoom motorizzato servoassistito ed è molto versatile, poiché può essere utilizzato sia con un gimbal che a mano libera. Ben bilanciato e affidabile, è perfetto per videomaker e filmmaker che desiderano lavorare con un set-up snello.





Il design ottico specifico per il videomaking consente la ripresa di filmati video 8K ad alta definizione che offrono ampia flessibilità nel ritaglio "crop" in post-produzione e nell'output in 4K. Il vetro ottico e i trattamenti coating ad alte prestazioni di Nikon, poi, garantiscono riprese straordinariamente nitide a qualsiasi distanza, anche operando sotto intensa luce solare o da studio.

L'elegante anello giallo lo contraddistingue come obiettivo video con zoom motorizzato Z-Mount anche compatibile con accessori video professionali come matte box e sistemi follow focus. Tra le funzioni chiave per i videomaker troviamo anche ease-in/ease-out, che elimina la necessità di un'unità zoom motorizzata esterna; sono inoltre disponibili 11 diversi livelli di velocità che possono essere assegnati alla leva dello zoom sull'obiettivo. La registrazione e il richiamo della posizione consentono di reinquadrare le riprese tra una ripresa e l'altra, la messa a fuoco manuale lineare garantisce risultati precisi e ripetibili e la direzione delle ghiere di messa a fuoco e zoom può essere invertita. L'obiettivo è inoltre sigillato contro polvere e umidità e può essere controllato anche da remoto.

