iPhone 16e, il nuovo dispositivo "low cost" firmato Apple

Apple ha annunciato l'imminente arrivo sul mercato di iPhone 16e, il nuovo arrivato della famiglia iPhone 16. “iPhone 16e racchiude le funzioni e caratteristiche più amate della linea iPhone 16, fra cui un’autonomia eccezionale, la velocità e la potenza del chip A18 di ultima generazione, un innovativo sistema con fotocamera due in uno e Apple Intelligence” ha detto Kaiann Drance, Vice President of Worldwide iPhone Product Marketing di Apple. “Siamo particolarmente felici di completare la lineup con iPhone 16e, un’opzione potente e più conveniente che permetterà ad ancora più persone di vivere l’esperienza iPhone.”







iPhone 16e è fatto per durare e resiste a schizzi, gocce e polvere, con un rating di grado IP68. La parte frontale è protetta dal Ceramic Shield, un materiale evoluto che è più forte di qualsiasi vetro per smartphone. E il vetro posteriore è il più robusto di sempre su uno smartphone. Il design edge-to-edge del display Super Retina XDR da 6,1" con tecnologia OLED è perfetto per guardare video HDR, giocare e leggere testi nitidissimi.3 iPhone 16e ha la migliore autonomia di sempre su un iPhone da 6,1": fino a sei ore in più rispetto ad iPhone 11 e fino a 12 ore in più rispetto a tutte le generazioni di iPhone SE.4 E grazie alla fotocamera TrueDepth, l’utente può usare Face ID per sbloccare il telefono, accedere alle app, autenticare i pagamenti e molto altro. iPhone 16e offre anche comode opzioni di ricarica, sia wireless che tramite la porta USB-C, attraverso cui può essere collegato ad una vasta gamma di accessori.

iPhone 16e ha la potenza del chip Apple A18 di ultima generazione, che rende possibili prestazioni fluide e velocissime e Apple Intelligence. La CPU 6-core è fino all’80% più veloce rispetto al chip A13 Bionic di iPhone 11 e gestisce facilmente non solo i flussi di lavoro più semplici, ma anche task più impegnativi con Apple Intelligence.

E iPhone 16e è progettato proprio per Apple Intelligence e offre nuove sensazionali funzioni che rendono iPhone ancora più utile e potente. Con lo strumento Ripulisci, si possono rimuovere facilmente gli elementi di distrazione dalle immagini, e la ricerca con linguaggio naturale nell’app Foto permette di trovare foto e video semplicemente descrivendo quello che si sta cercando.







L’utente può anche sperimentare nuovi modi per esprimersi visivamente con Image Playground, creare l’emoji perfetta con Genmoji e rendere la propria scrittura ancora più dinamica con gli Strumenti di scrittura. Ora si può interagire con Siri anche per iscritto. Inoltre, Siri comunica in modo più naturale, capisce anche se l’utente incespica con le parole e non perde il filo tra una richiesta e quella successiva. Grazie a una conoscenza approfondita dei prodotti, Siri può rispondere a migliaia di domande su funzioni e impostazioni dei dispositivi Apple, e l’utente può imparare a fare cose come registrare lo schermo o programmare l’invio posticipato di un messaggio di testo.

Grazie all'accesso a ChatGPT integrato perfettamente in Siri e negli Strumenti di scrittura, si può decidere di sfruttarne le capacità senza bisogno di passare da un’app all’altra, facendo tutto ancora più facilmente e in meno tempo. Inoltre, l’utente può accedere a ChatGPT gratuitamente, senza creare un account, e le protezioni per la privacy sono integrate: i suoi indirizzi IP sono oscurati e OpenAI non conserverà le richieste.







iPhone 16e ha il tasto Azione, che consente di accedere a una serie di funzioni con una semplice pressione. Una volta configurato in Impostazioni, il tasto Azione può essere usato per accedere velocemente alla fotocamera o accendere la torcia, passare dalla modalità Suoneria a Silenzioso, riconoscere un brano con Shazam, attivare Memo vocali, Full immersion, Traduci e funzioni per l’accessibilità come Lente, o, ancora, per usare Comandi rapidi per avere più opzioni. Il tasto Azione può anche permettere di accedere a funzioni all’interno delle app, per esempio, aprire e chiudere l’automobile con FordPass o monitorare il sonno di un neonato con Napper.

iPhone 16e sarà disponibile nei colori bianco e nero, e nei modelli da 128GB, 256GB e 512GB, a partire da €729 o €30,37 al mese per 24 mesi.

Con Apple Trade In, si possono ricevere fino a €150 di credito dando in permuta un iPhone 11 o fino a €190 di credito dando in permuta un iPhone 12. Queste opzioni sono disponibili sull’Apple Store online e presso gli Apple Store.

Si potrà preordinare iPhone 16e da venerdì 21 febbraio, con disponibilità a partire da venerdì 28 febbraio.

Apple Intelligence è attualmente disponibile nella variante di inglese locale per Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti e Sudafrica. In aprile sarà disponibile anche in altre lingue, fra cui cinese semplificato, coreano, francese, giapponese, inglese (India), inglese (Singapore), italiano, portoghese (Brasile), spagnolo e tedesco. Altre lingue arriveranno nel corso dell'anno, fra cui il vietnamita. Alcune funzioni e applicazioni e alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche o in tutte le lingue.

Intelligenza visiva è disponibile con iOS 18.2 o versioni successive, su tutti i modelli di iPhone 16.

