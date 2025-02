ASUS svela il nuovo AirVision M1

ASUS ha annunciato la disponibilità degli occhiali intelligenti AirVision M1, un dispositivo indossabile di nuova generazione studiato per offrire esperienze visive straordinarie sia per l’intrattenimento che per la produttività.

ASUS AirVision M1 è dotato di un display virtuale da 100 pollici in grado di dare letteralmente vita ai contenuti con notevoli livelli di dettaglio ed un'incredibile precisione del colore DCI-P3 al 95%, con una luminosità fino a 1100 nit.

AirVision M1 è progettato per tenere conto dell’ambiente che circonda l’utente. Grazie alle lenti con una trasparenza del 60%, gli occhiali consentono a chi li indossa di avere piena consapevole di ciò che lo circonda e non perdere contatto con l’ambiente circostante mentre è immerso nei propri contenuti. All’occorrenza pratici aggiuntivi magnetici possono aiutare a oscurare le lenti e isolare visivamente dall’ambiente circostante, aumentando la sensazione di immersività e coinvolgimento.

AirVision M1 non è solo innovativo ed efficace, ma ha ottenuto anche la certificazione TÜV Rheinland per il comfort oculare, essendo in grado di ridurre l'affaticamento degli occhi e di garantire un utilizzo prolungato e piacevole. Gli altoparlanti integrati e il microfono con cancellazione di rumore garantiscono un audio sempre cristallino per call e riunioni virtuali, offrendo anche una modalità discreta per la fruizione dei contenuti ma vivendo al contempo un’esperiana immersiva del tutto simile a quella offerta dal grande schermo, senza tuttavia disturbare alcuno intorno, né estraniarsi dal contesto.





ASUS AirVision M1 si integra perfettamente con ogni notebook più recente dotato di connessione USB-C con supporto dell’uscita video, consentendo configurazioni multischermo versatili che permettono ai professionisti di massimizzare la produttività ovunque si trovino. È possibile visualizzare fino a 8 schermi in contemporanea, configurandone dimensioni e rapporto di forma a piacimento fino al formato super ultrawide e selezionando di volta in volta lo schermo su cui avere specifico focus.

Con un peso piuma di appena 87 grammi questi occhiali intelligenti risultano comodi da indossare anche per lunghi periodi di tempo, nonché facili da riporre e trasportare quando non vengono utilizzati.

Gli AirVision M1 sono anche un game changer per tutti gli appassionati di videogame, soprattutto se abbinato a device gaming evoluti come ROG Ally o ROG Phone. Questi occhiali intelligenti offrono un’esperienze di gioco estremamente coinvolgente che esaltano l'emozione di qualsiasi titolo, assicurando sempre massima immersività e comfort assoluto.

Il nuovo ASUS AirVision è disponibile a partire da 699,00 € IVA inclusa presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS ed i principali Partner commerciali ASUS.

