ZTE lancia una nuova serie di dispositivi AI incentrati sul gioco e la fotografia

ZTE ha presentato la sua linea di smartphone potenziata dall’AI nell'ambito della strategia di prodotto “AI for All”. La nuova gamma comprende il rivoluzionario smartphone nubia Z70 Ultra, con uno schermo senza bordi, la Serie nubia Neo 3, incentrata sul gioco e sul concetto “Born to Win”, e la serie nubia Focus 2 che vanta un reparto fotografico all’avanguardia. Sono inoltre stati annunciati anche una serie di dispositivi innovativi che si rivolgono agli appassionati di giochi, fotografia, moda e musica. Inoltre, ZTE, ha ribadito la propria leadership globale con la quota di mercato numero uno al mondo per quattro anni consecutivi (secondo l'ultimo rapporto TSR) presentato le prime soluzioni FWA e MBB potenziate dall’Intelligenza Artificiale, 5G-Advanced e Wi-Fi 7.

Tutti i nuovi prodotti nubia integreranno Gemini, il modello di intelligenza artificiale più avanzato di Google, combinato con l'infrastruttura di Google Cloud, scalabile, sicura e ad alte prestazioni.

Un'aggiunta speciale all'ecosistema AI di ZTE è rappresentata dai suoi primi auricolari AI nubia LiveFlip, progettati per attività come Knowledge Q&A, AI Travel & Ticket Booking, Real-Time AI Translate e altro ancora. Oltre ai miglioramenti funzionali, si propongono come veri e propri compagni nella quotidianità, in associazione con gli smartphone AI, in grado di ascoltare, comprendere e prendersi cura degli utenti.

La serie nubia Neo, sviluppata pensando agli appassionati di eSport, è progettata per offrire esperienze di gioco eccezionali a chiunque, grazie a funzioni AI all'avanguardia come AI Companion Demi, AI Performance Engine NeoTurbo, il nuovo AI Game Space, AI Translate e AI Photography. Inoltre, vanta aggiornamenti hardware completi, come gli esclusivi doppi trigger per il gioco, un display immersivo, una grande batteria da 6000 mAh e un design dinamico che richiama gli eSport. Abbracciando la missione di potenziare i propri giocatori con il claim “Born to Win”, la Serie nubia Neo 3 offre un'esperienza di gioco più intelligente, personalizzata ed emozionante, perfettamente adatta alle nuove generazioni.

nubia Z70 Ultra ridefinisce la fotografia su smartphone grazie al suo rivoluzionario display a tutto schermo da 1,5 K, alla fotocamera sotto il display e ai miglioramenti fotografici guidati dall’Intelligenza Artificiale. Dotato del sistema Neovision AI Photography, questa meraviglia offre prestazioni di imaging senza precedenti sia per i fotografi occasionali, sia per i professionisti. Grazie alla piattaforma mobile Snapdragon® 8 Elite, alla batteria da 6150 mAh e alle caratteristiche di impermeabilità e resistenza alla polvere IP68/IP69, garantisce un'esperienza d'uso straordinaria.

nubia Neo 3 GT 5G ha un prezzo suggerito di € 349,90, mentre nubia Neo 3 5G di € 249,90. ZTE presenta anche nubia Flip 2 5G, al prezzo di € 699,90, dotato di una cerniera più resistente, di un display esterno più grande da 3 pollici, di capacità di imaging migliorate e di straordinarie funzioni AI come AI Calling Translate, AI Conversation Translate, AI Wallpaper Generator e l'imminente AI Pets.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita