Apple: nuovo iPad Air con il potente chip M3

Apple ha presentato il nuovo iPad Air più veloce e più potente grazie al chip M3, e progettato per Apple Intelligence.

Il potente chip M3 ha fatto molti passi avanti rispetto a M1 e ai modelli della generazione precedente. Dotato di una CPU 8-core più potente, M3 è fino al 35% più veloce nel gestire i flussi di lavoro CPU multi‑thread rispetto ad iPad Air con M1. Il chip M3 ha una GPU 9-core per prestazioni grafiche fino al 40% più veloci rispetto a M1. Inoltre, M3 porta per la prima volta su iPad Air l’evoluta architettura grafica di Apple, con supporto per la cache dinamica oltre al mesh shading e al ray tracing con accelerazione hardware. Per i flussi di lavoro con rendering impegnativi a livello grafico, iPad Air con M3 garantisce prestazioni fino a 4 volte più veloci rispetto ad iPad Air con chip M1, rendendo possibili luci, riflessi e ombre più precisi ed esperienze di gioco estremamente realistiche.







iPad Air è progettato per Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale che fornisce informazioni utili e rilevanti. Con lo strumento Ripulisci nell’app Foto è facile rimuovere gli elementi di distrazione dalle immagini, mentre la ricerca con linguaggio naturale permette di trovare foto e video semplicemente descrivendo quello che si sta cercando. Con la funzione Bacchetta immagini nell’app Note, l’utente può trasformare uno schizzo appena abbozzato in una splendida illustrazione per rendere le note visivamente più interessanti: basterà disegnare un cerchio attorno ad un bozzetto usando Apple Pencil. L'utente può anche cerchiare uno spazio vuoto all'interno di una nota e Bachetta immagini acquisirà il contesto dall'area circostante per creare un'immagine pertinente che completi la nota e la renda più visiva.

Apple Intelligence aiuta l’utente a sperimentare nuovi modi per esprimersi visivamente con Image Playground, creare l’emoji perfetta con Genmoji e rendere ciò che scrive ancora più dinamico con gli Strumenti di scrittura. Ora si può interagire con Siri anche per iscritto. Inoltre, Siri comunica in modo più naturale, capisce anche se l’utente incespica con le parole e non perde il filo tra una richiesta a quella successiva. E grazie a una conoscenza approfondita dei prodotti, può rispondere a migliaia di domande su funzioni e impostazioni dei dispositivi Apple, così l’utente può imparare a fare tante cose, come fare una registrazione dallo schermo.







In arrivo anche la nuova Magic Keyboard per iPad Air permette all'utente di fare ancora più cose. Il trackpad integrato più ampio offre ancora più precisione quando serve, e la nuova fila di 14 tasti funzione permette di accedere al volo a controlli quali luminosità del display e volume. Si aggancia magneticamente e non c’è nemmeno bisogno di usare il Bluetooth: grazie allo Smart Connector, la tastiera si abbina all’istante e viene alimentata da iPad. Inoltre, la robusta cerniera in alluminio include un connettore USB‑C per la ricarica. A partire da €329 nel modello da 11" e €349 nella versione da 13", la nuova Magic Keyboard per iPad Air ha il tanto apprezzato design a inclinazione libera ed è disponibile in bianco.

iPadOS 18 offre poi potenti funzioni che migliorano l’esperienza d’uso, rendendo iPad più versatile e intelligente che mai.

Progettata per le capacità uniche di iPad, l’app Calcolatrice offre un modo completamente nuovo di usare Apple Pencil per risolvere le equazioni. Con Note matematiche, l’utente può scrivere o digitare le espressioni e vederle risolte all’istante nella sua grafia, oppure può creare e usare variabili e aggiungere un’equazione per inserire un grafico. È possibile accedere a Note matematiche dall’app Note e usare tutte le funzioni matematiche in qualsiasi nota.

Nell’app Note, le note scritte a mano diventano ancora più fluide e flessibili. Grafia smart offre all’utente nuove e potenti funzioni per modificare il testo scritto a mano, consentendo di aggiungervi facilmente uno spazio e perfino incollare delle parole digitate. Inoltre, scrivendo a mano con Apple Pencil, la grafia viene automaticamente migliorata in tempo reale diventando più fluida, precisa e facile da leggere.

Grazie alle nuove funzioni Registrazione audio e Trascrizione, iPad può rilevare una lezione o una conversazione e sincronizzare le trascrizioni con l’audio, permettendo così di cercare un momento specifico.

Ora l’utente ha ancora più modi per esprimersi personalizzando la schermata Home. Per esempio, può cambiare il look di widget e icone delle app, scegliendo tra la versione scura e quella colorata, e farli apparire più grandi per un’esperienza d’uso davvero su misura. E con il Centro di Controllo riprogettato, può accedere più facilmente a tutto ciò che fa ogni giorno, e perfino organizzare nuovi controlli delle app di terze parti.

Il nuovo iPad Air con chip M3 può essere ordinato a partire da oggi, 4 marzo, su apple.com/it/store e nell’app Apple Store in 29 Paesi e territori, inclusi gli Stati Uniti. Le consegne inizieranno il 12 marzo, quando sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

Il nuovo iPad Air da 11" e 13" con M3 sarà disponibile nei colori blu, viola, galassia e grigio siderale, con capacità da 128GB, 256GB, 512GB e 1TB.

iPad Air 11" è in vendita a partire da €719 nel modello Wi-Fi e da €889 nel modello Wi-Fi + Cellular; iPad Air 13" è in vendita a partire da €969 nel modello Wi-Fi e da €1139 nel modello Wi-Fi + Cellular.

Per il settore Education, il nuovo iPad Air 11" è disponibile a partire da €659, mentre il modello da 13" parte da €909. I prezzi Education sono riservati a studenti e studentesse che frequentano o sono iscritti all’università, ai loro genitori, al corpo docente e al personale di istituti di ogni ordine e grado. Per maggiori informazioni, visitare apple.com/it-edu/store.

