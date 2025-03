Apple presenta il nuovo MacBook Air caratterizzato da un prezzo di partenza più basso

Apple ha annunciato il nuovo MacBook Air, dotato del chip M4, fino a 18 ore di autonomia, una videocamera 12MB con Inquadratura automatica e un prezzo di partenza più basso. Inoltre la gamma di colori di MacBook Air si arricchisce di una nuova nuance: il celeste. Questo bellissimo blu chiaro metallico, che crea una sfumatura dinamica quando riflette la luce sulla superficie, va ad aggiungersi alle varianti colore mezzanotte, galassia e argento, completando la brillante gamma di opzioni cromatiche di MacBook Air. E per ogni variante, il cavo di ricarica MagSafe è coordinato.

Con il chip M4 su MacBook Air, invece, tutto sarà più veloce e fluido, dalle attività quotidiane, come il multitasking fra più app, ai compiti più impegnativi, come l’editing di foto e video. Il chip M4 ha una potente CPU 10-core e una GPU fino 10-core, e supporta fino a 32GB di memoria unificata: in pratica, ha tutto quel che serve per rendere il nuovo MacBook Air fino a 2 volte più scattante del modello con M1. Rispetto al più veloce MacBook Air con processore Intel, il modello con M4 offre prestazioni fino a 23 volte più veloci. E grazie ad una batteria che dura fino a 18 ore, chi passa al nuovo MacBook Air dal modello con Intel avrà fino a 6 ore in più di autonomia, così potrà fare molte più cose con una sola carica.1 Il potente Neural Engine nel chip M4, che accelera i task basati sull’AI, è fino a 3 volte più veloce che su MacBook Air con M1, mettendo il turbo ad attività quali il ritocco automatico delle foto e la rimozione dei rumori di fondo nei video.

MacBook Air con chip M4 offre un nuovo livello di prestazioni:

Le operazioni dei fogli di calcolo in Microsoft Excel sono fino a 4,7 volte più veloci rispetto al più scattante MacBook Air con processore Intel e fino a 1,6 volte più veloci rispetto a MacBook Air 13" con M1.

Il montaggio video in iMovie è fino a 8 volte più veloce rispetto al più scattante MacBook Air con processore Intel e fino a 2 volte più veloce rispetto a MacBook Air 13" con M1.2

L’editing di foto in Adobe Photoshop è fino a 3,6 volte più veloce rispetto al più scattante MacBook Air con processore Intel e fino a 2 volte più veloce rispetto a MacBook Air 13" con M1.

La navigazione web è fino al 60% più veloce rispetto ai PC portatili con processore Intel Core Ultra 7 e, per le attività più impegnative, le performance sono fino a 2 volte più rapide.



MacBook Air è progettato poi per Apple Intelligence e offre nuove sensazionali funzioni che rendono Mac ancora più utile e potente. L’utente può sperimentare nuovi modi per esprimersi visivamente con Image Playground, creare l’emoji perfetta con Genmoji e rendere ciò che scrive ancora più dinamico con gli Strumenti di scrittura. Con i nuovi miglioramenti in Siri ora si può interagire alternando facilmente scrittura e comandi vocali per fare tutto più velocemente. Siri può inoltre rispondere a migliaia di domande sulle funzioni e sulle impostazioni del Mac, fornendo istruzioni dettagliate proprio su come fare cosa su Mac. Grazie all’accesso a ChatGPT integrato perfettamente in Siri e negli Strumenti di scrittura, si può decidere di sfruttarne le capacità per fare tutto con la massima semplicità e velocità. Inoltre, si può accedere gratuitamente a ChatGPT senza bisogno di creare un account, e i sistemi di protezione della privacy integrati fanno sì che gli indirizzi IP vengano oscurati e OpenAI non memorizzi le richieste. Si può scegliere se abilitare o meno l’integrazione di ChatGPT e decidere quando usarlo e quali informazioni condividere.

Affidabilità e resistenza: i modelli di MacBook Air 13" e 15" hanno un robusto guscio unibody in alluminio progettato per durare, e sono entrambi spessi entrambi poco più di un centimetro, quindi sono perfetti per lavorare, giocare e creare, ovunque ci si trovi. Il modello da 13" si contraddistingue per l’estrema portabilità, perfetta per chi è sempre in movimento, mentre quello da 15" offre ancora più spazio per il multitasking.

Touch ID e Magic Keyboard: grazie all’evoluta sicurezza del Touch ID, l’utente può tranquillamente e facilmente sbloccare il proprio MacBook Air, pagare gli acquisti online con Apple Pay e scaricare app. La comoda e silenziosa Magic Keyboard è retroilluminata e include un fila di tasti funzione full size.

Splendido display: MacBook Air ha un brillante display Liquid Retina da 13,6" o 15,3" con una luminosità che può raggiungere i 500 nit, supporto per un miliardo di colori e fino al doppio della risoluzione dei PC portatili della stessa fascia. I contenuti risultano vividi, con dettagli nitidissimi, e il testo appare ultradefinito.

Connettività versatile: MacBook Air con chip M4 integra le veloci tecnologie Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Include anche una porta di ricarica MagSafe e due porte Thunderbolt per collegare accessori come unità di archiviazione esterna e chiavi di sicurezza, oltre a un jack per cuffie da 3,5 mm.

Microfoni e altoparlanti: la voce dell’utente si sentirà alla perfezione, grazie ai tre microfoni in array e alla nitidezza della voce migliorata nelle chiamate audio e video. E il sistema audio immersivo, che supporta l’audio spaziale e Dolby Atmos, offre un suono tridimensionale, per immergersi completamente nella musica e nei film.

Oltre alle novità, MacBook Air con chip M4 ha tutte le utili funzioni e caratteristiche che lo hanno reso così popolare, tra cui:





Il nuovo MacBook Air con chip M4 può essere ordinato a partire da oggi su apple.com/it/store e nell’app Apple Store in 28 Paesi e territori, inclusi gli Stati Uniti. Le consegne inizieranno mercoledì 12 marzo, quando sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

MacBook Air 13" con chip M4 è disponibile a partire da €1.249 e da €1.119 per il settore Education; MacBook Air 15" con chip M4 è disponibile a partire da €1.549 e da €1.419 per il settore Education. Entrambi i modelli sono disponibili nei colori celeste, mezzanotte, galassia e argento.