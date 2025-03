HONOR presenta l'ultra sottile HONOR Pad V9

HONOR ha annunciato il lancio di HONOR Pad V9, un'innovativa aggiunta alla sua gamma di tablet. Questo dispositivo all'avanguardia offre uno straordinario display HONOR Eye Comfort da 144 Hz, funzionalità avanzate di AI Efficiency Productivity e un design ultrasottile, arricchito da una potente batteria da 10.100 mAh.

Oltre al sofisticato design a doppio anello che incornicia la fotocamera posteriore, questo tablet introduce per la prima volta nel settore il processo di nano-topografia NIL sulla cover posteriore, garantendo una superficie del display sempre pulita e resistente a sporco, impronte digitali e macchie. Questa tecnologia avanzata crea una microstruttura superficiale che disperde le forze d’impatto, aumentando la resistenza all’usura quotidiana. Certificato SGS Gold Five-star Whole Machine High-strength, HONOR Pad V9 è progettato per durare, con una resistenza alla flessione di 100 N/mm. Disponibile nei colori bianco e grigio, vanta un design ultra sottile di appena 6,1 6.1mm e un peso leggero di 475g.







HONOR Pad V9 offre un’esperienza visiva straordinaria grazie al suo display LCD da 11,5 pollici con un impressionante rapporto schermo-corpo dell'88%. La risoluzione 2,8K e la frequenza di aggiornamento di 144Hz garantiscono immagini nitide e fluide, mentre il supporto per 1,07 miliardi di colori e l'ampia gamma cromatica DCI-P3 offrono tonalità vivaci, un contrasto profondo e una chiarezza eccezionale.

Con una luminosità di 500 nit, il display rimane perfettamente visibile anche in ambienti luminosi, assicurando un'esperienza visiva immersiva in qualsiasi contesto. In linea con l’impegno di HONOR verso soluzioni tecnologiche incentrate sull’utente, il Pad V9 pone il benessere visivo al primo posto grazie alla tecnologia HONOR Eye Protection. Certificato TÜV Rheinland Low Blue Light (soluzione hardware), riduce del 6,3% l’emissione di luce blu dannosa, contribuendo ad alleviare l’affaticamento oculare. Inoltre, la tecnologia Dynamic Dimming simula la luce naturale, stimolando l’attività dei muscoli ciliari e riducendo l’affaticamento degli occhi del 18%. Il Circadian Night Display, invece, favorisce il benessere degli utenti incrementando del 20%[4] i livelli di melatonina, offrendo un’esperienza visiva più rilassante e salutare.

A completare il pacchetto di innovazioni, HONOR AI Defocus Comfort Display eleva ulteriormente il comfort visivo grazie a un avanzato sistema di protezione degli occhi basato sull’intelligenza artificiale. Ispirato alle lenti per il controllo della miopia, questo innovativo display regola specifici contenuti sullo schermo per simulare l’effetto delle lenti defocus. Proiettando le immagini leggermente davanti alla retina, la tecnologia riduce l'affaticamento oculare e offre un sollievo ottimale, come confermato dalle misurazioni dello spessore coroideale.





HONOR Pad V9 è dotato di strumenti AI Efficiency Productivity, progettati per rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro dispositivi. Queste funzionalità avanzate semplificano il multitasking e ottimizzano l'efficienza del flusso di lavoro, permettendo di gestire più applicazioni in modo fluido e senza sforzo.

Il dispositivo esegue l'ultimo MagicOS 9.0 basato su Android 15, offrendo un'ampia gamma di funzionalità AI per la produttività. Grazie a un'esperienza più intelligente e intuitiva, HONOR Pad V9 si adatta alle esigenze degli utenti, migliorando la gestione quotidiana delle attività. Ad esempio, HONOR Notes potenzia la produttività grazie a una categorizzazione multilivello che facilita un’organizzazione efficiente delle note. Inoltre, offre funzionalità avanzate come il riconoscimento delle formule, il miglioramento della scrittura a mano e la conversione da voce a testo.

Questa combinazione di strumenti rende HONOR Pad V9 la scelta ideale per gli utenti che desiderano un equilibrio perfetto tra creatività ed efficienza nelle loro attività digitali.

Prestazioni della batteria potenti

Nonostante il suo profilo sottile, HONOR Pad V9 integra una potente batteria da 10,100mAh[5], garantendo un utilizzo prolungato senza la necessità di ricariche frequenti. Progettato per sostenere un’intera giornata di utilizzo continuo, il dispositivo vanta un’elevata densità energetica di 729Wh/L[6], offrendo agli utenti la libertà di concentrarsi sulla produttività e sulla creatività senza preoccuparsi dell'autonomia.

Con una singola carica, HONOR Pad V9 assicura fino a 13,5 ore di streaming video online, 7,2 ore di gioco, 16,7 ore di navigazione sui social media e 40 ore di riproduzione musicale, rendendolo il compagno ideale per chi cerca un dispositivo affidabile per l’intrattenimento. Inoltre, il caricabatterie cablato da 35 W supporta la ricarica rapida, permettendo di ripristinare rapidamente l’energia del tablet e garantire un’esperienza continua di gioco, musica e streaming ovunque ci si trovi.

HONOR Pad V9 sarà disponibile in bianco e grigio. I prezzi partiranno da 499,90 euro. Inoltre, fino al 31 marzo, acquistando il tablet, sarà possibile ricevere in omaggio la custodia e la Magic pencil.

