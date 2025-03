ADM5.0, il nuovo sistema operativo firmato ASUSTOR

ASUSTOR ha annunciato la disponibilità di ADM 5.0 beta, la nuova versione del suo sistema operativo.

Una delle prime novità a saltare agli occhi non appena viene installato il nuovo sistema operativo ADM 5.0 è sicuramente la barra degli strumenti personalizzabile. Completamente ridisegnata, la barra può essere posizionata nella parte superiore o inferiore dello schermo, o venire nascosta automaticamente per sfruttare in modo ottimale lo spazio di visualizzazione offerto da ogni tipo di display e consentire una gestione ottimale delle funzionalità del sistema.

Il diverso approccio progettuale del nuovo ADM è immediatamente riconoscibile anche nello Storage Manager, dove le informazioni relative ai dischi rigidi e alle unità SSD M.2 vengono mostrate in modo ancora più chiaro attraverso un rinnovato layout. Anche le icone del desktop e le impostazioni delle preferenze sono state semplificate per garantire all'utente un'esperienza visivamente accattivante e funzionale. La pagina di login ora si adatta automaticamente alle diverse dimensioni e orientamenti dello schermo, supportando anche i formati verticali.









Sul fronte della sicurezza si segnala il nuovissimo ADM Defender, che offre regole firewall predefinite e personalizzabili, con funzioni di sicurezza intelligenti, in grado di bloccare attivamente le connessioni IP sospette e monitorare i pacchetti di rete per intercettare potenziali minacce. Questa applicazione standalone semplifica l'attivazione del firewall e delle funzioni di sicurezza, riducendo significativamente il rischio di attacchi al NAS e aumentando la sicurezza dei dati archiviati sul dispositivo.

Grazie alla possibilità di utilizzare le chiavi SSH per le procedure di autenticazione, inoltre, ADM 5.0 migliora ulteriormente gli standard di sicurezza, eliminando i rischi derivanti dall’utilizzo di password troppo semplici, quindi, facili da violare o troppo complesse e difficili da ricordare.



ADM 5.0 aggiorna gli standard OpenSSL e di crittografia per tutte le connessioni. Sia che si utilizzi Samba per Windows o macOS, FTP, Rsync o connessioni web, ADM offre ora connessioni crittografate più veloci e stabili e sicure.

Novità anche sul fronte SAMBA, che vede il protocollo SMB multicanale uscire dalla fase sperimentale, consentendo di combinare più porte di rete per migliorare la velocità di trasferimento dei dati e la fault tolerance.



Il nuovo sistema operativo presenta poi un importante aggiornamento del Kernel Linux, che con la versione 6.6 LTS introduce numerosi miglioramenti sul fronte della sicurezza. Il nuovo kernel, inoltre, incrementa le prestazioni e la stabilità del sistema e del file system Btrfs, ampliando al contempo la compatibilità verso nuovo hardware e offrendo maggiori possibilità sul fronte delle integrazioni.

Da segnalare, infine, l’introduzione al supporto per la modifica diretta dei file di testo. Scaricando da App Central il nuovo Text Editor, infatti, è possibile creare o modificare file di testo sui NAS ASUSTOR senza la necessità di utilizzare usare un PC.Il sistema operativo ADM 5.0 beta è immediatamente disponibile ed è supportato dalle seguenti serie di NAS: Drivestor, Drivestor Lite, Drivestor Pro Gen1/Gen2, AS52, AS53, AS54, AS63,AS64, Lockerstor/Gen2/Gen3, Lockerstor Pro, Flashstor Gen1/Gen2.

