Qualcomm acquisisce Edge Impulse

Qualcomm Technologies ha annunciato la stipula di un accordo per l'acquisizione di EdgeImpulse Inc. al fine di potenziare la propria offerta per gli sviluppatori ed espandere la propria leadership nelle capacità di IA per alimentare prodotti e servizi AI nell'ambito dell'IoT. La chiusura dell'operazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura. Si prevede che questa acquisizione integri l'approccio strategico di Qualcomm Technologies alla trasformazione dell'IoT, che comprende una roadmap completa di chipset, un'architettura software unificata, una suite di servizi, risorse per gli sviluppatori e i partner dell'ecosistema, soluzioni complete e progetti IoT per rispondere alle diverse esigenze e sfide del settore.

“Siamo entusiasti di avere l'opportunità di potenziare in modo significativo la nostra offerta IoT con la piattaforma end-to-end avanzata di Edge Impulse, basata sull'AI, a completamento del nostro approccio strategico alla trasformazione dell'IoT”, ha dichiarato Nakul Duggal, group general manager, automotive, industrial and embedded IoT, and cloud computing, Qualcomm Technologies, Inc. “Prevediamo che questa acquisizione rafforzerà la nostra leadership nel campo dell'IA e dell'abilitazione degli sviluppatori, migliorando la nostra capacità di fornire una tecnologia completa per settori critici come la vendita al dettaglio, la sicurezza, l'energia e le utility, la gestione della catena di approvvigionamento e la gestione degli asset. L'IoT apre le porte a una miriade di opportunità e il nostro successo sta nel realizzare soluzioni concrete, consentendo agli sviluppatori e alle imprese di disporre di capacità di IA per ricavare intelligenza dai dati e fornendo loro gli strumenti per realizzare le applicazioni e i servizi che alimenteranno la trasformazione digitale delle aziende.”

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita