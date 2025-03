OpenAI: Operator disponibile in Europa

OpenAI ha iniziato il roll out di una preview di ricerca di Operator per gli utenti di ChatGPT Pro in Europa.

Operator è un agente AI che può navigare nel web per eseguire compiti al posto dell’utente ed è basato su Computer-Using Agent (CUA), un modello che combina le capacità visive di GPT-4o con un ragionamento avanzato tramite apprendimento strutturato.

CUA è addestrato per interagire con le interfacce utente grafiche (GUI) – che comprendono i bottoni, i menu e i campi di testo che le persone usano quotidianamente – consentendo di navigare in ambienti digitali senza OS o API specifiche. Si basa sui progressi raggiunti dall’azienda in termini di ragionamento, multimodalità e sicurezza, e pone le basi per agenti come Operator che possono completare compiti complessi e articolati per gli utenti. Questo segna l'inizio di un futuro in cui l'IA non solo fornisce informazioni, ma esegue autonomamente flussi di lavoro per le aziende e le persone, sotto la loro supervisione.

OpenAI ha attivato collaborazioni con aziende quali Booking, Expedia, Uber e Stubhub per avere la certezza che Operator risponda alle esigenze del mondo reale.

Per utilizzarlo è sufficiente descrivere il compito che si desidera venga eseguito e Operator gestirà il resto. Gli utenti possono scegliere di prendere il controllo del browser remoto in qualsiasi momento e Operator è addestrato a chiedere proattivamente all'utente di occuparsi di determinati compiti, ad esempio cambiare una password, rispondere a richieste di sicurezza del browser o completare CAPTCHA.

Roll-out: per garantire un roll-out di Operator sicuro e graduale, questa preview di ricerca sarà disponibile per gli utenti Pro maggiorenni in Europa, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera su operator.chatgpt.com, dopo un iniziale roll-out per gli utenti Pro in altri mercati. Questo consentirà a OpenAI di apprendere e perfezionare le capacità di Operator, nonché migliorarle nel tempo. L’obiettivo è quello di estendere la disponibilità di Operator agli utenti Plus, Team ed Enterprise e, infine, integrare queste capacità in ChatGPT.

Misure di sicurezza: sono state inoltre implementate rigorose misure di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile di Operator. Maggiori approfondimenti sono disponibili all’interno della scheda di sistema di Operator.

