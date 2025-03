Vivo lancia la nuova gamma di smartphone “V50 series”

Dopo il successo della serie V40, che ha segnato il ritorno del brand in Italia nel 2024, vivo ambisce a rafforzare la sua posizione sul mercato con il lancio dei nuovi modelli della serie V – V50 e V50 Lite.

Dotato del sistema di imaging co-ingegnerizzato da vivo e ZEISS, vivo V50 si presenta come lo Smartphone di riferimento per gli amanti della fotografia da Smartphone. vivo e ZEISS hanno infatti lavorato in sinergia per definire e soddisfare tutti i criteri necessari a raggiungere gli elevati standard ZEISS, sia in termini di qualità ottica, sia in prestazioni di imaging. L’esclusiva ZEISS All Main Camera da 50 MP garantisce prestazioni professionali su tutti gli obiettivi della fotocamera posteriore, rendendolo lo strumento ideale per catturare e conservare ricordi preziosi con un tocco di originalità.

La fotocamera principale ZEISS OIS da 50 MP vanta un sensore di grandi dimensioni super-sensibile da 1/1,55” per un'eccezionale acquisizione della luce, anche in condizioni difficili. L'innovativo VCS Camera-Bionic Spectrum di vivo migliora ulteriormente la qualità dell'immagine simulando la visione umana per colori più nitidi e più realistici. Un mini gimbal integrato e un design di stabilizzazione indipendente consentono inoltre di ottenere una stabilizzazione di livello DSLR CIPA 4.0, riducendo al minimo le sfocature dovute al tremolio della mano e consentendo esposizioni notturne prolungate per scatti incredibilmente nitidi.

V50 è dotato, inoltre, della tecnologia di illuminazione tridimensionale di nuova generazione sviluppata da vivo: AI Aura Light Portrait 2.0. Grazie all’utilizzo di algoritmi AI e ad una luce di riempimento ultra-soft 143x, questa tecnologia offre un'illuminazione di qualità professionale. Con il nuovo device entrano in scena due nuovi stili di illuminazione che renderanno i ritratti ancora più cinematografici, Rembrandt Lighting e Butterfly Lighting. In particolare, l'Illuminazione Rembrandt crea un effetto drammatico e tridimensionale con una sottile luce di riempimento laterale, mentre l'Illuminazione Butterfly enfatizza i contorni del viso per un look glamour.

Anche la resa delle foto di gruppo non è più in discussione con V50, grazie alla fotocamera anteriore ZEISS Group Selfie da 50 MP con obiettivo grandangolare Auto Focus da 92°. Supportata da AI 3D Studio Lighting 2.0, garantisce una nitidezza eccezionale e una distorsione minima, anche in controluce. È corredata, inoltre, da una fotocamera posteriore ultragrandangolare da 119° che cattura senza sforzo gruppi numerosi e ampi paesaggi.





vivo V50 migliora l'esperienza d' utilizzo con il suo design elegante e ultraleggero che risulta comodo e piacevole da maneggiare. L'innovativo schermo Quad Curved offre un'esperienza visiva immersiva e edge-to-edge. Le sue cornici quasi invisibili creano un display perfettamente integrato, perfetto per lo streaming, il gioco o semplicemente per godere di tutta la bellezza di un’immagine vivida.

Alimentato dalla tecnologia proprietaria slim stacking di vivo e da una potente batteria BlueVolt da 6000 mAh (TYP), V50 coniuga prestazioni all'avanguardia con un'estetica raffinata. L’elegante design curvo e snello garantisce un’impugnatura comoda sia in verticale che in orizzontale, perfetta per godersi una maratona di film o il semplice scroll sui social.

vivo V50 è disponibile in due nuove varianti cromatiche, ognuna ispirata alla bellezza della natura. Mist Purple evoca un'atmosfera romantica, mentre Satin Black, con la sua finitura metallica, incarna un'eleganza senza tempo, sofisticata e minimale. vivo V50 porta il design a un livello superiore introducendo il modulo fotografico Dual Ring che unisce funzionalità e stile attraverso un’elegante incisione, una texture opaca Diamond Pattern e bordi rifiniti dalla texture lucida, dettagli che rappresentano l’espressione diretta dell'impegno di vivo nella cura del design.

L’autonomia di V50 è il risultato di una perfetta sinergia tra hardware e software avanzati. L’integrazione di una batteria BlueVolt da 6000 mAh (TYP) in una scocca ultra-sottile è resa possibile da un accurato lavoro di progettazione e dall’impiego di tecnologie all’avanguardia, tra cui un anodo al silicio-carbonio di seconda generazione e il sistema proprietario vivo di incapsulamento della batteria, che garantisce affidabilità.





La batteria è così in grado di supportare senza interruzioni anche le giornate più frenetiche, sia che si tratti di sessioni di gaming particolarmente intense, lunghi meeting di lavoro o streaming di contenuti multimediali. Grazie alla ricarica ultrarapida 90W FlashCharge, V50 offre fino a 6 ore di autonomia con soli 10 minuti di ricarica da 1%. Inoltre, la modalità AI Sleep ottimizza i consumi durante la notte, mentre lo Smart Charging Engine si adatta in modo intelligente alle abitudini dell’utente, preservando l’efficienza della batteria e garantendo prestazioni affidabili anche dopo quattro anni di utilizzo.

Al cuore di vivo V50 c’è tutta l’efficienza del Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, che offre prestazioni da top di gamma con un incremento del 15% nella potenza della CPU e un miglioramento del 50% nelle prestazioni della GPU. La sua AI Neural Network Unit e l’ISP garantiscono il funzionamento fluido delle app, una grafica di gioco potenziata e l’ottimizzazione delle attività quotidiane, il tutto garantendo un’elevata affidabilità. Supportato da rigorosi test software, il sistema è progettato per offrire un’esperienza senza compromessi fino a 60 mesi.

Con 12 GB di RAM e fino a 12 GB di RAM espandibile, vivo V50 è in grado di gestire simultaneamente oltre 40 applicazioni senza rallentamenti. La gestione intelligente della ROM inattiva assicura inoltre prestazioni più rapide e un multitasking fluido, garantendo un’esperienza utente fluida anche in condizioni di uso intensivo. Inoltre, vivo V50 è dotato di certificazioni IP68 e IP69 per la resistenza all’acqua e alla polvere, rendendolo ideale per essere utilizzato in qualsiasi ambiente.

vivo V50 sarà disponibile in Italia al prezzo consigliato di 599 euro. V50 Lite 4G sarà disponibile in Italia a partire dal 27 marzo al prezzo consigliato di 259 euro mentre il modello 5G sarà disponibile da aprile a partire da 329 euro.

