Mondadori Store apre nel Centro Commerciale Il Gialdo a Chieri (TO)

Mondadori Store arriva a Chieri (TO) con un punto vendita all'interno del Centro Commerciale Il Gialdo. Il più esteso network di librerie in Italia amplia così la propria rete, con l’obiettivo di diffondere la cultura e promuovere la lettura con punti di riferimento sul territorio per tutti gli amanti dei libri e dell’intrattenimento.

Il nuovo Mondadori Bookstore si estende su una superficie di 130 metri quadrati con un catalogo di oltre 14.000 titoli, dai grandi classici ai best seller, tra libri di narrativa, con ampio spazio ai generi romance e fantasy, saggistica varia e internazionali. Una particolare attenzione è rivolta ai lettori più giovani con il format We are Junior, che include giochi didattici e libri illustrati per stimolare la loro fantasia con le storie più curiose e il reparto Just Comics dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti. Ad ampliare l’offerta della libreria sono presenti anche aree dedicate ai #BookTok per le nuove generazioni di lettori, oltre a quelle riservate a cartoleria.

Il Mondadori Bookstore del Centro Commerciale Il Gialdo è al servizio dei lettori anche online: i clienti potranno essere aggiornati attraverso la pagina Instagram. Inoltre, potranno entrare in contatto con la libreria attraverso i servizi digitali di Mondadoristore.it per verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo, ritirarlo in negozio o farselo spedire a casa, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli. La libreria mette a disposizione di tutti i clienti anche servizi di ordine via telefono.

