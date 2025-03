5G: il prezzo si è quasi dimezzato rispetto al 2021

Il 5G è oramai una realtà del mercato italiano di telefonia mobile. La rete mobile di nuova generazione ha debuttato nel 2019 per poi registrare una prima accelerazione nella sua diffusione nel corso del 2020 con 5 operatori (TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Iliad) che hanno iniziato a proporre offerte che consentivano l’utilizzo di questa tecnologia.

Dopo qualche anno di transizione, il 2024 è stato l’anno della “rivoluzione” del 5G con quasi tutti gli operatori virtuali che hanno iniziato a proporre offerte con 5G incluso oppure opzioni dedicate per l’utilizzo del 5G, in aggiunta a quanto previsto dalla propria tariffa 4G. Si è trattato, quindi, di una vera e propria trasformazione del mercato. Oggi gli utenti hanno accesso a un numero nettamente maggiore di offerte 5G. Questo ha portato a un calo netto del costo medio per l’utilizzo della rete mobile di nuova generazione. A fare il punto della situazione è la nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it.

Cosa offre il mercato oggi

I dati raccolti dall’Osservatorio confermano non solo che il prezzo delle offerte 5G è in calo, ma anche una sostanziale riduzione delle differenze, in termini di Giga e costo mensile, tra le offerte 5G e quelle 4G. Complessivamente, la tariffa “media” disponibile oggi sul mercato mette a disposizione degli utenti un pacchetto con 200 GB di traffico dati e un costo di 9,77 euro al mese.

Le offerte 5G, invece, hanno un canone di 11,15 euro al mese a fronte di un pacchetto di 231 GB. Le tariffe che includono solo il 4G sono più economiche, con un canone medio di 7,73 euro al mese e un pacchetto di 154 GB. Limitando l’analisi alle sole offerte 5G da meno di 10 euro al mese, gruppo di tariffe aumentato in modo significativo rispetto allo scorso anno grazie agli operatori virtuali che oggi propongono il 5G, le differenze con il 4G, in termini di costi, quasi si annullano. Le tariffe 5G “low cost” prevedono un canone di 8,85 euro al mese con un bundle di 213 GB.

Cosa è cambiato negli ultimi 5 anni

Il mercato delle offerte 5G è cambiato radicalmente tra il 2021 e il 2025, come evidenziato dai dati riportati in Tabella 2. Oltre a un netto incremento delle opzioni disponibili, infatti, il 5G è oggi diventato molto più economico, con la tariffa media che costa quasi la metà rispetto al 2021 continuando a proporre ben più di 200 GB ogni mese. Gli utenti che scelgono oggi il 5G possono accedere facilmente a un pacchetto ricco di traffico dati e con un costo solo leggermente superiore alla media del mercato.

