iliad: 11,636 milioni di utenti mobile in Italia, +906 mila nuovi utenti nel 2024

Iliad ha annunciato i risultati finanziari consolidati per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Dal suo ingresso nel mercato italiano ad oggi, l’operatore ha registrato una continua crescita degli utenti netti nel mobile e fisso raggiungendo la quota di 11 milioni e 985 mila nel 2024, con un incremento di 1 milione e 48 mila utenti netti rispetto al 2023.

Nel segmento mobile, iliad conta 11 milioni e 636 mila utenti e si conferma per il settimo anno consecutivo leader per crescita di utenti netti, con +906 mila nuovi utenti rispetto al 2023. La performance nel segmento mobile di iliad è ancor più eccezionale se viene letta alla luce del contesto di mercato italiano, divenuto trimestre dopo trimestre sempre più competitivo, con gli utenti iliad continuamente bersagliati da offerte mirate a prezzi estremamente aggressivi. Nonostante questo, la qualità del servizio reso da iliad, la trasparenza delle condizioni e la capacità dell’operatore di tenere fede alle sue storiche promesse, fanno sì che iliad resti ancora il leader della crescita nel mercato mobile.

Nel 2024, iliad ha continuato ad investire nell’espansione della sua rete proprietaria, che ad oggi conta più di 18.000 siti. Grazie agli investimenti di oltre quattro miliardi e mezzo realizzati nel corso degli anni, la rete di iliad oggi raggiunge oltre 7.000 città con tecnologia 5G.

Nel 2024, iliad si conferma come leader incontrastato per tasso di crescita nel segmento fiber-to-the-home (FTTH) del mercato fisso, raggiungendo 349 mila utenti, +142 mila rispetto al 2023. Questa crescita, inoltre, permette ad iliad di classificarsi come primo operatore per aumento assoluto di linee fisse attive nel mercato Broadband (FTTC + FTTH). La rete FTTH di iliad, che oggi raggiunge oltre 16 milioni di unità abitative, è stata premiata come la più veloce d'Italia nel 2024 da nPerf, ottenendo questo riconoscimento per il secondo anno consecutivo.

Inoltre, nell’aprile 2024 iliad è stato il primo operatore in Italia a offrire una connessione FTTH con tecnologia Wi-Fi 7, che garantisce le migliori prestazioni in velocità di download/upload.

iliad chiude il 2024 con risultati record anche dal punto di vista finanziario: il fatturato del 2024 si attesta a 1 miliardo e 145 milioni di euro, +8% rispetto al 2023; record anche per l’EBITDAaL, che passa a 308 milioni, +24,5% rispetto al 2023. Il Free Cash Flow Operativo di iliad Italia nel 2024 arriva a 37 milioni, in aumento rispetto ai 4 milioni del 2023 e il Free Cash Flow Operativo dell’attività mobile supera i 100 milioni di euro. iliad, inoltre, continua a dimostrare il suo forte orientamento all’investimento industriale, scegliendo di investire larga parte dell’OFCF generato dal business mobile nello sviluppo dell’FTTH.

