Panasonic AG-CX370: il nuovo camcorder 4K che rivoluziona la produzione video live e lo streaming IP

Il camcorder AG-CX370 di Panasonic Connect porta la produzione video di alta qualità a un livello superiore per i professionisti del broadcasting e dello streaming. Ultimo arrivato nella serie CX di camcorder professionali Panasonic, il CX370 offre immagini straordinarie in 4K e funzionalità di produzione live basate su IP, il tutto in un corpo compatto e leggero che ne migliora la mobilità. Il lancio è previsto per il secondo trimestre del 2025 e il modello sarà presentato al NAB Show di Las Vegas dal 6 al 9 aprile 2025.

Produzione video live 4K di alta qualità

Il CX370 supporta la registrazione MOV 4K/60p/10-bit con un codec HEVC/H.265 ad alta efficienza. È dotato di un sensore MOS da 1.0” e 15 megapixel ad alta definizione e sensibilità, oltre alla tecnologia Hybrid Log Gamma (HLG) per la registrazione HDR. Queste caratteristiche la rendono ideale per gli ambienti di trasmissione live e la creazione di contenuti per i social media. Inoltre, la CX370 include una regolazione dell'immagine di qualità broadcast con correzione indipendente del colore su 16 assi.

Funzionalità avanzate di produzione live basate su IP

Il CX370 di fascia superiore è dotato di connettività IP NDI*® HX2 integrata per trasmissioni basate su IP e controllo remoto della telecamera. Quando collegato a dispositivi compatibili con NDI®, come switcher e decoder, NDI® HX2 garantisce una produzione video live fluida e di alta qualità basata su IP. Il CX370 supporta lo streaming diretto 4K tramite i protocolli RTMP, RTMPS e RTSP e i protocolli SRT basati su IP di nuova generazione.

Rispetto ai modelli precedenti della serie CX, il CX370 ora supporta l’uscita 12G-SDI, offrendo video 4K non compressi di alta qualità e a bassa latenza per l'integrazione con apparecchiature professionali di trasmissione. Inoltre, supporta anche un’uscita simultanea in 4K tramite connessioni SDI-HDMI.

Obiettivo zoom grandangolare per riprese di qualità broadcast

Grazie al potente obiettivo zoom grandangolare da 24,5 mm (equivalente 35 mm) con zoom ottico 20x, il CX370 garantisce prestazioni ottiche superiori. È dotato di tecnologia autofocus di alta precisione con rilevamento del volto, tracciamento automatico e stabilizzazione ibrida dell'immagine su cinque assi, che rileva e corregge vibrazioni indesiderate. Questo la rende ideale per riprese stabili e per il tracking di soggetti in movimento.

Maggiore mobilità e interoperabilità

Il CX370 si distingue per la facilità d’uso per i professionisti della produzione, del broadcasting e dello streaming live. A differenza del modello CX350, dispone di due ingressi XLR bilanciati e un ingresso mini-jack stereo da 3,5 mm, supportando fino a quattro microfoni esterni o sorgenti audio di linea per una registrazione audio LPCM a 4 canali e 24-bit.

Oltre alla compatibilità con il formato2 AVC-ULTRA (P2 MXF), la videocamera supporta il protocollo3 di trasferimento file, consentendo la condivisione delle clip registrate con le emittenti tramite rete cablata, Wi-Fi (modulo opzionale AJ-WM50E) o tethering USB con smartphone. Questo semplifica i flussi di lavoro di produzione e riduce notevolmente i tempi di messa in onda dei contenuti.

Il nuovo terminale di ingresso GENLOCK assicura una sincronizzazione di qualità broadcast negli ambienti multi-camera, mentre le immagini possono essere visualizzate simultaneamente su più display LCD e mirini ad alta definizione. Inoltre, le impostazioni di messa a fuoco e zoom possono essere regolate facilmente tramite controllo remoto cablato o connessione IP su rete LAN.

