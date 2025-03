TCL presenta le nuove TV QD-Mini LED 2025

TCL ha introduce le nuove serie QD-Mini LED 2025. Con soluzioni da 50" a 115", le serie Q6C, C7K, C8K e C9K offrono un'esperienza cinematografica all'avanguardia grazie alla tecnologia QD-Mini LED di settima generazione, unita alla capacità di elaborazione del Processore AiPQ e Refresh Rate elevati. Il tutto progettato per una qualità delle immagini straordinaria, riproduzione fluida di qualsiasi contenuto e suono immersivo.

La nuova offerta di TCL segna un avanzamento significativo nel segmento TV perché porta la tecnologia QD-Mini LED a un pubblico più vasto. I tradizionali televisori LED si basano su un sistema di retroilluminazione che fatica a fornire contrasto e luminosità accurati, ma la tecnologia avanzata QD-Mini LED di TCL offre un controllo preciso della luminosità, immagini brillanti e neri più profondi al fine di raggiungere un realismo senza pari.

Serie Q6C: l'entry d'eccellenza con tecnologia QD-Mini LED

La serie Q6C è la scelta ideale per le famiglie che vogliono acquistare un nuovo TV e cercano un sistema di intrattenimento domestico affidabile e ricco di funzionalità. Questa serie è dotata di tecnologia QD-Mini LED con fino a 512 aree di local dimming, per un controllo della retroilluminazione più preciso, neri profondi e immagini luminose. Il Refresh Rate a 144Hz garantisce immagini sempre fluide, riducendo le scie di movimento nei contenuti ricchi di azione.

Per i gamer, la funzione Game Master Pro con FreeSync Premium Pro assicura prestazioni ultra-reattive e fluide grazie all'assenza di lag e a un gameplay scorrevole.

Con il supporto Dolby Vision IQ e HDR10+, il TV adatta automaticamente luminosità e contrasto in base all'illuminazione della stanza per mostrare immagini sempre ottimizzate. Il sistema audio Onkyo 2.1 con Dolby Atmos è garanzia di un audio ricco e avvolgente che esalta film, sport e giochi. L'integrazione di Google TV™ apre le porte a moltissimi servizi streaming, al controllo vocale hands-free e ad un'esperienza di intrattenimento personalizzata.

La serie Q6C sarà disponibile nel mercato italiano nelle seguenti dimensioni e con i relativi prezzi consigliati al pubblico:

98” – 2.999€

85” – 1.999€

75” – 1.399€

65” – 999€

55” – 799€

Serie C7K: migliora il tuo intrattenimento domestico

Per chi cerca funzionalità più avanzate, i TV della serie C7K si distinguono con luminosità superiore fino a 3000nit, audio d’eccezione e controllo più preciso della retroilluminazione con fino a 2.048 aree di local dimming, per immagini brillanti con contrasti più netti.

Per lo sport e il gaming, il pannello ha un Refresh Rate nativo a 144Hz per eliminare scie di movimento e sfocature nelle immagini in rapido movimento.

L'audio è altrettanto incisivo, grazie al sistema firmato Bang & Olufsen integrato nei modelli da 55" a 98" per un'esperienza di ascolto ricca e di livello cinematografico.

La serie C7K sarà disponibile nel mercato italiano nelle seguenti dimensioni e con i relativi prezzi consigliati al pubblico:

115” – 15.999€

98” – 3.299€

85” – 2.299€

75” – 1.799€

65” – 1.299€

55” – 899€

50” – 799€





Serie C8K: tecnologia QD-Mini LED e maggiore brillantezza

Gli utenti che desiderano un’esperienza visiva più immersiva trovano una soluzione ideale nella serie C8K di TCL, che migliora sia la qualità delle immagini sia le prestazioni gaming. Grazie a luminosità e contrasti superiori e local dimming con fino a 4.000 aree, è in grado di offrire neri più profondi e un controllo sbalorditivo della luminosità.

Il pannello CrystGlow WHVA migliora i contrasti e riduce i riflessi, e mantenendo le immagini nitide e vivaci anche in stanze molto luminose. Il Refresh Rate nativo a 144Hz garantisce immagini sempre fluide, anche per contenuti sportivi e ricchi di azione.

Il Game Accelerator a 288Hz in Full HD porta le prestazioni gaming a un livello superiore per assicurare un gameplay ultra-reattivo e a bassa latenza. L'audio è altrettanto coinvolgente, grazie al sistema firmato Bang & Olufsen che propone un palcoscenico sonoro ricco e di qualità cinematografica.

La serie C8K sarà disponibile nel mercato italiano nelle seguenti dimensioni e con i relativi prezzi consigliati al pubblico:

98” – 4.999€

85” – 3.499€

75” – 2.499€

65” – 1.999€

Serie C9K: il fiore all'occhiello dell'innovazione QD-Mini LED

È al vertice della gamma QD-Mini LED di TCL: la serie C9K rappresenta la scelta definitiva per gli appassionati di home cinema, grazie a una luminosità di picco superiore a 6000nit, controllo preciso della retroilluminazione con fino a 5.148 aree di local dimming, offrendo immagini dai contrasti realistici e un'illuminazione precisa.

Supportati dal potente processore AiPQ Pro di TCL, i TV della serie C9K migliorano in tempo reale la qualità delle immagini e ottimizzano luminosità, nitidezza e profondità per un'esperienza visiva incredibilmente realistica. Il pannello CrystGlow WHVA riduce al minimo i riflessi, garantendo al contempo un contrasto intenso e immagini dai movimenti fluidi.

Per i gamer e gli appassionati di sport, il Refresh Rate nativo a 144Hz e la modalità Game Accelerator 288Hz in Full HD assicurano una fluidità ottimale nella riproduzione dei contenuti, mentre HDMI 2.1 con ALLM (Auto Low Latency Mode) assicura un gameplay ultra-reattivo.

A complemento della qualità d’immagine leader del settore, la serie C9K è dotata di audio firmato Bang & Olufsen per creare un'esperienza immersiva e ad alta fedeltà sonora dando vita a ogni scena. Da immagini mozzafiato a un suono che riempie la stanza, la serie C9K è l'ultima espressione dell'innovazione QD-Mini LED di TCL.

La serie C9K sarà disponibile nel mercato italiano nelle seguenti dimensioni e con i relativi prezzi consigliati al pubblico:

85” – 4.999€

75” – 3.499€

65” – 2.299€

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita