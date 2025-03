Samsung, in arrivo i Gaming Monitor Odyssey di nuova generazione

Samsung ha annunciato la disponibilità dei nuovi Gaming Monitor Odyssey. La gamma Odyssey 2025 include Odyssey 3D, Odyssey OLED G8 – che presenta per la prima volta su un dispositivo Samsung uno schermo 4K da 27” con frequenza di aggiornamento di 240Hz – e l’ultrawide Odyssey G9.

Il nuovo Odyssey 3D (modello G90XF) da 27” introduce un’innovativa esperienza di gioco 3D che non richiede occhiali dedicati. Grazie alla tecnologia avanzata di tracciamento oculare e a una lente lenticolare proprietaria, il monitor offre immagini 3D in alta definizione dall’aspetto naturale, accessibili tramite l’app Reality Hub. Questa tecnologia rende l’azione più coinvolgente, facendo letteralmente “saltare fuori dallo schermo” giochi e contenuti video.

Samsung sta collaborando attivamente con importanti sviluppatori di videogiochi per sfruttare al massimo questa tecnologia 3D, tra cui:

Nexon per The First Berserker: Khazan, previsto per il 28 marzo.

Neowiz per il pluripremiato Lies of P. Il lancio del primo contenuto scaricabile (DLC) dell’azienda, Overture, è previsto questa estate.

Queste partnership permettono agli sviluppatori di avere un controllo senza precedenti sugli effetti 3D, dando vita alle loro visioni creative con estrema precisione. Samsung prevede di espandere ulteriormente le collaborazioni con altri studi di sviluppo globali.

Oltre al gaming 3D, Odyssey 3D dispone di un sistema di conversione video basato sull’AI, in grado di trasformare i contenuti video in 3D, dando nuova vita a quasi ogni tipo di contenuto. Ogni scena dei contenuti compatibili viene analizzata e convertita in 3D, garantendo effetti tridimensionali uniformi e riducendo l’affaticamento visivo.

Odyssey 3D offre anche prestazioni di gioco straordinarie. Il refresh rate di 165Hz e un tempo di risposta di 1ms Gray-to-Gray (GtG) garantiscono un’esperienza di gioco fluida e reattiva sullo schermo 4K. Inoltre, il supporto a AMD FreeSync™ Premium e NVIDIA G-SYNC Compatible riduce scatti e lag dello schermo, anche durante sessioni di gioco rapide e complesse.

L’Edge Lighting porta l’immersione 3D a un livello superiore, riempiendo l’ambiente di gioco con un’illuminazione che si adatta ai contenuti. Lo spazio sotto il monitor si illumina con colori sincronizzati con lo schermo, potenziando l’effetto 3D e rendendo l’esperienza ancora più realistica.





L’eccezionale qualità d’immagine OLED ottiene un ulteriore miglioramento delle prestazioni con il nuovo Odyssey OLED G8 (modello G81SF). Disponibile nelle versioni da 27” e 32”, il modello da 27” è il primo monitor Samsung 4K che offre una densità di 166 pixel per pollice, la più alta del settore per uno schermo di queste dimensioni, e un refresh rate di 240Hz. Entrambe le varianti dell’OLED G8 combinano prestazioni rivoluzionarie e qualità visiva straordinaria.

I nuovi display 4K QD-OLED offrono dettagli straordinari, con colori migliorati e un elevato rapporto di contrasto da qualsiasi angolazione, grazie alla tecnologia Quantum Dot. Potenziato da VESA DisplayHDR TrueBlack 400, il monitor offre un contrasto quasi infinito, facendo risaltare colori vibranti anche alla luminosità tipica di 250 nit. La tecnologia Glare Free, certificata da Underwriters Laboratories (UL), riduce i riflessi sullo schermo, minimizzando le distrazioni durante l’uso.

L’immagine dello schermo è protetta dal sistema Samsung OLED Safeguard+. Il sistema di raffreddamento Dynamic Cooling System, con l’innovativa Pulsating Heat Pipe, dissipa il calore cinque volte meglio rispetto ai tradizionali fogli di grafite, senza rinunciare alla luminosità. Questo previene il burn-in e prolunga la durata del pannello.





Odyssey G9 (modello G91F) porta invece il gaming ultrawide a un pubblico più ampio, mantenendo prestazioni elevate. Il suo display Dual QHD da 49” con curvatura 1000R avvolge il gamer in immagini di altissima qualità.

Grazie a un refresh rate di 144Hz e un tempo di risposta di 1ms GtG, il gioco rimane fluido e reattivo. Il supporto a AMD FreeSync Premium Pro elimina tearing e stuttering, mentre la certificazione VESA DisplayHDR 600 assicura colori vividi e dettagli nitidi. Inoltre, HDR10+ GAMING ottimizza luminosità, contrasto e gamma cromatica per un’immagine ancora più dinamica.

I nuovi Odyssey 3D, Odyssey OLED G8 e Odyssey G9 sono disponibili per il preordine in Italia a partire da lunedì 31 marzo.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita