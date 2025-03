Samsung ViewFinity S8: efficienza e comfort per il lavoro

Samsung ha presentato ViewFinity S8 da 37” (modello S80UD), il più grande monitor 16:9 4K mai realizzato da Samsung. Con uno schermo circa 34% più grande rispetto al modello precedente, ViewFinity S8 massimizza produttività ed efficienza grazie al suo display 4K. La certificazione HDR10 e la capacità di riprodurre accuratamente 1 miliardo di colori forniscono ai professionisti gli strumenti necessari per lavorare in modo efficace ed efficiente.

ViewFinity S8 è progettato per comfort ed efficienza. Il suo design ergonomico è certificato da TÜV Rheinland come Ergonomic Workspace Display, e la sua tecnologia Intelligent Eye Care è anch’essa certificata TÜV per ridurre l’affaticamento visivo. I dispositivi possono essere collegati per l’uso lavorativo tramite una connessione USB-C da 90W, e più ingressi possono essere gestiti direttamente sul monitor tramite un interruttore KVM per tastiera, video e mouse, semplificando la connessione di dispositivi da lavoro e da svago su un monitor multifunzionale.

ViewFinity S8 sarà disponibile in Italia nel corso del 2025.







Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita