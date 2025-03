TCL: arriva in Italia il tablet NXTPAPER 11 Plus

TCL ha annunciato la disponibilità in Italia del tablet TCL NXTPAPER 11 Plus, lanciato al Mobile World Congress 2025 di Barcellona.

Progettato per studenti, professionisti e creativi, questo tablet trasforma le interazioni digitali grazie all'avanzato display simile alla carta che migliora il comfort, la concentrazione e l'usabilità. Equipaggiato con la più recente tecnologia NXTPAPER 4.0 e con le funzioni basate sull'intelligenza artificiale, ridefinisce il modo in cui gli utenti leggono, lavorano e creano e, al contempo, preserva la salute degli occhi nel lungo periodo. NXTPAPER è l'innovazione display proprietaria di TCL, progettata come alternativa agli schermi convenzionali che causano affaticamento degli occhi. Replicando l'esperienza della lettura su carta, NXTPAPER 4.0 assicura un comfort visivo superiore senza sacrificare la vivacità dei colori: per questo, è il pannello ideale per un uso prolungato del tablet, con lunghi tempi passati davanti allo schermo.

Tecnologia rivoluzionaria NXTPAPER 4.0 per un’esperienza di visione più sana

A differenza dei tablet LCD convenzionali, il pannello NXTPAPER 4.0 assicura un'esperienza di visualizzazione naturale e senza riflessi, riducendo l'affaticamento degli occhi pur mantenendo colori intensi e vivaci. Il display da 11,5 pollici con risoluzione 2.2K integra una protezione per gli occhi multistrato, riducendo al minimo le emissioni di luce blu, dannose per la vista, senza compromettere la chiarezza.

La superficie antiriflesso nano-incisa migliora la leggibilità in tutte le condizioni di luminosità, rendendo il tablet ideale per lunghe sessioni di studio, attività professionali e progetti creativi. Le certificazioni TÜV Rheinland, SGS ed EyeSafe, permettono a TCL di stabilire un nuovo punto di riferimento del settore per il comfort e la sostenibilità del display.

Intelligenza basata sull'IA per una produttività migliorata

TCL NXTPAPER 11 Plus offre più di un’innovazione del display: dispone di strumenti intelligenti basati sull'intelligenza artificiale progettati per ottimizzare la produttività e semplificare le attività quotidiane. Con Text Assist, gli utenti possono perfezionare il testo in modo efficiente tramite strumenti IA di riscrittura, sintesi e traduzione, semplificando attività come la stesura di e-mail o la pianificazione di eventi. Mentre Writing Assist migliora ulteriormente la creazione di contenuti, offrendo un supporto AI per la scrittura strutturata.

Smart Voice Memo registra, trascrive e riassume automaticamente le riunioni così che gli utenti possono salvare i punti salienti delle discussioni, senza alcuno sforzo.

Per un'esperienza ancora più intuitiva, Circle to Search di Google consente agli utenti di cerchiare un elemento sullo schermo con un dito o con la T-Pen per avviare una ricerca, semplificando la ricerca delle informazioni. Smart Translator abbatte le barriere linguistiche traducendo voce, testo e immagini in tempo reale. AI Subtitles fornisce traduzioni automatiche per i contenuti video, permettendo agli utenti di essere operativi in un mondo digitale globale.

Migliorando ulteriormente l'usabilità, il tasto NXTPAPER Key ora funziona come una scorciatoia all-in-one per consentire agli utenti di attivare strumenti IA e app utilizzate di frequente ricorrendo a gesti personalizzabili. Grazie ad effetti di luce dinamici per notifiche e interazioni, il tablet offre un'esperienza "smart", focalizzata sull'utente e che si adatta alle abitudini e alle esigenze personali.

Una nuova era per il comfort degli occhi

NXTPAPER 4.0 integrato su TCL NXTPAPER 11 Plus ridefinisce il concetto di comfort relativamente al tempo passato davanti allo schermo. Il pannello ha frequenza di refresh di 120 Hz che garantisce interazioni ultra-fluide durante la lettura, la scrittura e lo streaming. La precisione del colore ΔE≈1 e la gamma sRGB coperta al 100% sono garanzia di immagini realistiche: ecco perché è il tablet ideale per studenti, creativi e professionisti.

Usabilità personalizzata e intuitiva

TCL NXTPAPER 11 Plus si adatta senza sforzo a diversi stili di vita e, per questo, si propone come strumento fondamentale per studenti, professionisti, creativi e famiglie. Agli studenti offre un'esperienza simile a un e-reader con strumenti intelligenti per prendere appunti, che migliorano l'apprendimento. I professionisti beneficiano di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, come Smart Voice Memo, e del multitasking senza interruzioni, per una maggiore produttività. Dal canto loro, i creativi possono trarre massimo vantaggio dalla T-Pen ultra-reattiva e dall'elevata precisione del colore, che trasformano il tablet in un blocco da disegno digitale per la progettazione e l'illustrazione.

Progettato per l'uso quotidiano, NXTPAPER 11 Plus garantisce un'esperienza confortevole e piacevole per gli occhi grazie al display antiriflesso simile alla carta. Che si tratti di lunghe sessioni di studio, lavoro, intrattenimento o viaggio, il tablet restituisce immagini nitide e vivaci riducendo l'affaticamento degli occhi. Le famiglie e gli utenti in movimento apprezzeranno la sua adattabilità, perfetta per guardare contenuti a casa, leggere all'aperto o rimanere produttivi in ​​movimento.

Progettato per adattarsi alle preferenze individuali, NXTPAPER 11 Plus introduce strumenti di personalizzazione avanzati basati sull'intelligenza artificiale, tra cui la modalità Smart Eye Comfort e la modalità Personalized Eye Comfort. Queste due funzioni ottimizzano in modo intelligente le impostazioni del display in base all'illuminazione ambientale, alle abitudini dell'utente e a specifici scenari di utilizzo, che si tratti di lettura, studio o intrattenimento.

La produttività incontra la creatività

Dotato di processore MediaTek Helio G99, NXTPAPER 11 Plus garantisce elevate prestazioni e affidabilità, supportando il multitasking per il lavoro e l'intrattenimento. La batteria da 8.000 mAh assicura l'autonomia necessaria per supportare l'utente durante la giornata, mentre la ricarica rapida da 33 W riduce al minimo i tempi di carica. Il tablet dispone della tecnologia di ricarica inversa, che gli consente di fungere da fonte di alimentazione per altri dispositivi così da aumentare la versatilità per stili di vita frenetici e in movimento.

Gli utenti creativi apprezzeranno la T-Pen opzionale, che supporta 4.096 livelli di sensibilità alla pressione per ottenere disegni di precisione, appunti o lavori di progettazione complessi. La scocca del tablet ha classificazione IP54 per aumentare ulteriormente l'affidabilità del dispositivo nei diversi ambienti, da quelli domestici a quelli esterni.

Il tablet TCL NXTPAPER 11 Plus è disponibile in Italia nei colori Moon Gray, con un prezzo consigliato di € 249,99 per il solo tablet e € 279,99 per il tablet con T-Pen e Flip Case.

