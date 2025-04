realme UI 6.0 ora disponibile per la serie GT 6 e 12 Pro

realme ha ufficialmente completato il rollout dell'aggiornamento realme UI 6.0 per i dispositivi GT 6 e 12 Pro: con oltre l'85% degli utenti idonei all'aggiornamento, realme conferma che l'aggiornamento è ora disponibile per tutti i dispositivi di queste serie. Parallelamente, realme UI 6.0 si sta estendendo ad altri modelli venduti in Europa, fra cui i dispositivi della serie 12, 11 e C, con una copertura completa prevista nei prossimi mesi.

realme UI 6.0 è più di un semplice aggiornamento: è un passo avanti nella fusione di stile, prestazioni e intelligenza. Con un nuovo design, animazioni e transizioni perfezionate, realme UI 6.0 crea un'esperienza utente più coinvolgente ottimizzando le risorse di sistema per l'avvio delle app, un multitasking più fluido e una riduzione dei lag. Infine, realme UI 6.0 offre stabilità assoluta, riducendo al minimo crash e consumo della batteria, garantendo prestazioni costanti anche durante un utilizzo intenso.

realme consiglia a tutti gli utenti idonei di verificare la presenza di aggiornamenti tramite l'aggiornamento software nelle impostazioni del dispositivo per non perdersi funzioni ottimizzate e aggiornate.

